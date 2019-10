Ông chủ Amazon Jeff Bezos ngày càng tiến gần nguy cơ nhường lại vị trí giàu nhất hành tinh cho Bill Gates.

Phần lớn tài sản của Jeff Bezos đến từ cổ phiếu Amazon. Ông sở hữu khoảng 57 triệu cổ phiếu đại gia thương mại điện tử này, tương đương 12% cổ phần. Vì vậy, việc mã này giảm hơn 1% hôm qua (25/10) đã khiến tài sản của Bezos mất hơn 1,1 tỷ USD.

Dù vậy, mức giảm này đã phục hồi đáng kể so với 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ trước đó. Cổ phiếu Amazon đi xuống do lợi nhuận quý III của hãng thấp hơn gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, khi chỉ đạt 2,1 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm, cổ phiếu Amazon vẫn tăng 17%.

Ông chủ Amazon - Jeff Bezos hiện là người giàu nhất thế giới. Ảnh: AFP

Theo Bloomberg Billionaire Index, tài sản hiện tại của Bezos là 110 tỷ USD. Năm nay là một năm nhiều thách thức với tài chính của Bezos. Từ đầu năm, Bezos đã mất 15 tỷ USD, chủ yếu do cuộc ly hôn với vợ cũ MacKenzie. Bà nhận được 25% số cổ phiếu Amazon chung của hai vợ chồng, tương đương 4% cổ phần công ty, trị giá khoảng 38 tỷ USD.

Trong khi đó, Bill Gates hiện có 108 tỷ USD. Từ đầu năm, đồng sáng lập Microsoft kiếm được 17 tỷ USD. Ông sở hữu gần 1% Microsoft. Mã này đã tăng gần 40% năm nay.

Xếp thứ ba trong danh sách giàu nhất hành tinh là CEO LVMH Bernard Arnault. Ông hiện có 96,5 tỷ USD. Hồi tháng 7, tỷ phú Pháp từng vượt Bill Gates để chiếm ngôi giàu nhì thế giới.

Hà Thu (theo CNN, Bloomberg)