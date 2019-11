Tư vấn viên giúp khách hàng lên kế hoạch dự phòng tài chính hiệu quả, an tâm trong cuộc sống, chia sẻ những rủi ro, mất mát trong cuộc sống.

Xuất hiện tại thị trường Việt Nam cách đây khoảng 20 năm, bảo hiểm là sản phẩm mới mẻ nên nhận nhiều ánh mắt dò xét từ người dùng. Theo những tư vấn viên "đời đầu", việc đưa bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng, được nhìn nhận như ngày hôm nay là một hành trình không hề dễ dàng.

Khách hàng tham gia dịch vụ của Prudential.

Anh Phan Văn Nho - Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Lâm Đồng và TP HCM, từng bị phản đối mạnh mẽ từ gia đình và bạn bè khi quyết định bỏ dở chương trình cao học ngành quản trị kinh doanh để trở thành tư vấn viên bảo hiểm vào năm 2000. Thời điểm đó, mọi người quan niệm, một người giỏi giang và có vị trí trong cơ quan nhà nước như anh không nên làm bảo hiểm.

"Lúc ấy, giá trị của bảo hiểm chưa được hiểu một cách đúng đắn do còn quá mới mẻ. Người dân có tâm lý e ngại, từ chối bảo hiểm. Những người tư vấn viên tiên phong như chúng tôi càng cần phải bản lĩnh, tự tin và kiên trì mới có thể chinh phục khách hàng", anh Nho nhớ lại.

Còn theo chị Lê Thị Duy Hạnh - Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Hà Nội, việc đối mặt với lời cự tuyệt của khách hàng là chuyện mà hầu như ngày nào các tư vấn viên cũng gặp, nhất là vào những năm đầu tiên bảo hiểm đến Việt Nam. Bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, các tư vấn viên mới có thể khiến họ tôn trọng lắng nghe mình. Khi đó, người làm tư vấn có thể tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện của khách hàng về tài chính, con cái, cách sống... để đưa ra giải pháp tài chính phù hợp.

"Sự kiên trì rất cần thiết. Tôi từng có những khách hàng sau 2-3 năm mới đồng ý ký hợp đồng vì họ muốn thử thách xem liệu tư vấn viên có nhiệt tình, có đáng tin cậy không", chị Hạnh nói.

Chị Lê Thị Duy Hạnh - Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Hà Nội.

Bằng những nỗ lực của mình, những tư vấn viên từng bước giúp khách hàng thay đổi tư duy, chủ động xây dựng kế hoạch dự phòng tài chính trước những rủi ro và hiện thực hoá các kế hoạch tương lai. Nhờ đó, các gia đình ngày càng thay đổi nhận thức và hiểu đúng về vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh những thách thức và ánh nhìn thiếu thiện cảm ban đầu, nghề tư vấn viên bảo hiểm cũng mang lại không ít phút giây "thăng hoa". Theo chị Hạnh, đây là công việc giúp chị phát triển bản thân, mở rộng các mối quan hệ xã hội và xây dựng sự nghiệp.

"Tôi tự hào vì mình đã quyết định sáng suốt khi chuyển sang nghề tư vấn bảo hiểm và lựa chọn Prudential. Ở đây, tôi được trang bị kiến thức, kỹ năng áp dụng trong kinh doanh và quản lý để đạt mục tiêu. Đồng thời tôi cũng học cách đối nhân xử thế", chị Hạnh tâm đắc.

Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Hà Nội - anh Khuất Thành Dũng thì quyết định chọn theo nghề này vì tính nhân văn của nó. Nghề bảo hiểm giúp các gia đình Việt có tương lai tài chính ổn định. Prudential giúp anh có sự nghiệp và điều kiện tài chính tốt hơn, hỗ trợ nhiều tư vấn viên khác thay đổi cuộc sống và thành công.

"Hơn nữa, công việc tư vấn không gò bó về thời gian và được tưởng thưởng xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra", anh Dũng chia sẻ.

Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Hà Nội - anh Khuất Thành Dũng.

Tuy nhiên, để có thể gắn bó lâu dài với công việc này, đòi hỏi các tư vấn viên phải có lòng yêu nghề, yêu sản phẩm bảo hiểm và đồng thời tận tâm chăm sóc, hỗ trợ khách hàng như người nhà, mang quyền lợi đến cho khách hàng.

Anh Phan Văn Nho chỉ ra "5 chữ T" mà một tư vấn viên cần có. Đầu tiên là tay nghề - thứ cần thiết trong bất kỳ lĩnh vực nào. Thứ hai là thời gian, tư vấn viên phải hiểu thời gian vô cùng quý giá và cần chủ động biến thời gian thành "vàng bạc". Thứ ba là thái độ - yếu tố cực kỳ quan trọng và mang tính quyết định đến 80% bởi khi hiểu được giá trị của công việc, mình càng tự tin và bản lĩnh. Thứ tư là thể lực, sức khỏe đương nhiên cần thiết. Và cuối cùng chính là tâm - "nhạc trưởng" cho "4 chữ T" còn lại.

Với những nỗ lực và kinh nghiệm cá nhân của mình, những tư vấn viên "đời đầu" đã mang tới kế hoạch bảo vệ, dự phòng tài chính hiệu quả để khách hàng an tâm trong cuộc sống, đồng thời sẻ chia với những gia đình không may gặp rủi ro, mất mát. Điều này góp phần thay đổi nhận thức về bảo hiểm nhân thọ của người dân và xã hội. Tham gia bảo hiểm là một cách tiết kiệm khôn ngoan mà các nước đã thực hiện vài trăm năm qua. Nếu mỗi người dân Việt đều có kế hoạch tài chính rõ ràng như thế, biết tiết kiệm trước - tiêu xài sau, thì gia đình họ sẽ an tâm trước những bất trắc có thể xảy ra.

"Khi đã tự tin vào giá trị nhân văn của bảo hiểm, tư vấn viên càng có động lực gắn bó với nghề, với khách hàng", anh Nho đúc kết.

Lộc An