Khách hàng thân thiết hoặc gửi tiết kiệm tối thiểu 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng sẽ nhận một mũ bảo hiểm mang logo ngân hàng 25 tuổi.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập (1994 - 2019), Ngân hàng TMCP Bắc Á triển khai chương trình "25 năm - Tâm sáng vươn xa" từ ngày 30/9 đến 31/10 trên toàn hệ thống. Đây là chương trình chăm sóc khách hàng nhằm tri ân các khách hàng truyền thống, thân thiết hoặc các khách hàng gửi tiền tối thiểu 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng (181 ngày) trở lên trong thời gian triển khai.

Chương trình có chủ đề "Mừng sinh nhật ý nghĩa, gửi tặng quà thời trang", với món quà thiết thực là chiếc mũ bảo hiểm logo ngân hàng tuổi 25 nổi bật. Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất một mũ bảo hiểm trong suốt chương trình.

"Món quà này nhằm thể hiện ước mong của chúng tôi là luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Đây cũng là lời cảm ơn chân thành của Bắc Á gửi tới khách hàng vì đã tin yêu, ủng hộ những năm qua.", ông Trần Quốc Hoàn - Trưởng phòng Tiền gửi, Khối Vận hành Ngân hàng TMCP Bắc Á chia sẻ.

Thành lập ngày 17/9/1994 tại Nghệ An, Ngân hàng TMCP Bắc Á có số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Với chiến lược phát triển hướng tới các mục tiêu bền vững, nhà băng đã đạt những thành công trong hoạt động kinh doanh. Sự thành công của đơn vị thể hiện qua những con số tăng trưởng nổi bật như vốn điều lệ sau 25 năm đạt 5.500 tỷ đồng, gấp 275 lần so với số vốn điều lệ ban đầu; tổng tài sản từ mức gần 57 tỷ đồng năm 1995, đến thời điểm 30/6/2019 là hơn 102.000 tỷ đồng, gấp 1.797 lần so với năm đầu tiên đi vào hoạt động.

Suốt 25 năm hoạt động, ngân hàng đã nâng cao chất lượng tài sản, cải thiện các chỉ số an toàn và hiệu quả. Riêng giai đoạn 2015-2018 ghi nhận nhiều con số ấn tượng về hiệu quả hoạt động như lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt mức 677 tỷ đồng, các chỉ tiêu ROE và ROA cao nhất từ trước đến nay lần lượt là 10,07% và 0,72%. Đến nay, mạng lưới hoạt động của nhà băng đã phủ khắp 28 tỉnh thành phố kinh tế trọng điểm với 129 điểm giao dịch.

"Với các sản phẩm đa dạng, đáp ứng căn bản mọi nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau, Bắc Á trở thành địa chỉ tin cậy của hàng trăm nghìn khách hàng với ấn tượng về chất lượng sản phẩm đồng bộ và dịch vụ khách hàng tận tâm", ông Nguyễn Việt Hanh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á nhấn mạnh.

Bên cạnh đa dạng sản phẩm, ngân hàng còn tích hợp các tiện ích mới cho từng sản phẩm để tạo sự khác biệt cùng các chính sách ưu đãi triển khai thường xuyên mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, Trong đó, có thể kể đến các chương trình chăm sóc khách hàng nhân kỷ niệm ngày thành lập ngân hàng.

Lộc An