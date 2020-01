Phiên bản xe Attila mới với động cơ E-Power vận hành êm ái ra mắt đầu tháng 12 thu hút nhiều khách hàng.

New Attila 125EFI sở hữu mức giá bán lẻ đề xuất tại các đại lý cạnh tranh 32,99 triệu đồng. Đại diện SYM cho biết, so với các dòng xe tay ga khác, giá này khá mềm vì New Attila 125EFI sở hữu ngoại hình, động cơ và tính năng không kém.