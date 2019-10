Kết quả lợi nhuận khả quan được công bố từ báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 của NCB.

Theo đại diện nhà băng, kết quả này chủ yếu do tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, gấp hơn 5 lần và chi phí hoạt động giảm gần 18% so với cùng kỳ năm 2018. Tăng trưởng lợi nhuận còn đến từ lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước chi phí dự phòng rủi ro) tăng gấp 11,5 lần so với cùng kỳ.

Theo đó, lợi nhuận lũy kế từ đầu năm đến hết quý III của NCB tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trụ sở NCB nằm tại 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, sau 9 tháng, tổng huy động vốn tăng 23,7% so với đầu năm, tăng trưởng tín dụng tăng 5,5% so với đầu năm. tổng tài sản đạt gần 71 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ.

Mới đây, NCB được Tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh) trao 2 giải thưởng quốc tế và lọt "Top 10 thương hiệu Vàng ASEAN".

"Định hướng của NCB trong thời gian tới là hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời áp dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế trong quản trị, điều hành kinh doanh", đại diện NCB cho biết.

Phong Vân