Showroom nằm tại TP HCM, trưng bày và bán thiết bị vệ sinh cao cấp của hai hãng nổi tiếng Hansgrohe và Duravit.

Công ty Cổ phẩn Namin khai trương showroom ở địa chỉ số 129-131, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, quận 2, TP HCM. Đây đồng thời là đại lý cấp một trưng bày gần như đầy đủ các dòng sản phẩm nội thất và thiết bị vệ sinh của Hansgrohe và Duravit tại thị trường Việt nam.

Nhiều khách hàng tham dự sự kiện và tìm hiểu về sản phẩm.

Showroom Namin có mặt tiền rộng rãi, chỗ đậu xe ôtô. Không gian thiết kế bên trong sang trọng, mang phong cách châu Âu giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Các sản phẩm được nhà phân phối sắp xếp khoa học, theo chủ đề của từng tầng, từng bộ sưu tập. Các đồ nội thất đều có mẫu mã mới nhất, đang được ưa chuộng.

Namin giới thiệu các thiết bị nội thất, thiết bị vệ sinh cao cấp dòng Axor của Hansgrohe và Duravit như: gương, tủ, bồn tắm, bồn matxa, phòng xông hơi , chậu rửa mặt, các loại bồn vệ sinh và vòi trong khu bếp, các loại vòi cho lavabo, vòi sen tắm,...

Không gian trưng bày các thiết bị nhà tắm.

Một số bộ sưu tập tiêu biểu của Hansgrohe cũng được giới thiệu ngay trong ngày khai trương là Starck V, Starck Organic (Philippe Starck), Citterio (Antonio Citterio), Phoenix Design, Urquiola (Patricia Urquiola), Massaud (Jean -Marie Massaud).

Với Duravit, thương hiệu mang đến bộ sưu tập nổi tiếng Durastyle (Design by Matteo Thun and Antonio Rodriguez), Durasquare (Design by Duravit) , Starck 1, Starck 2 ,Starck 3 (Philippe Starck), Viu (Design by Sieger Design).

"Ngoài sản phẩm tốt, chất lượng cao, dịch vụ hậu mãi sau bán hàng cũng được Namin đặc biệt chú trọng. Namin có đội ngũ kỹ thuật đào tạo bài bản bởi các chuyên gia của 2 Hãng Hansgrohe và Duravit từ Đức và Singapore. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lúc lắp đặt, bảo hành, sử dụng sản phẩm", đại diện Namin nói.

Ông Guido Muenz - Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của hãng Duravit chia sẻ với khách hàng tại sự kiện khai trương.

Công ty Cổ phần Namin hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc và xây dựng các công trình dân dụng. Đơn vị có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị vệ sinh cao cấp.

Hansgrohe và Duravit hai thương hiệu nội thất và thiết bị vệ sinh cao cấp của Đức. Các sản phẩm của hãng xuất hiện trong hầu hết chuỗi các nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao trên thế giới.

Thành Dương