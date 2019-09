Mức thuế mới áp cho 110 tỷ USD hàng Trung Quốc và 75 tỷ USD hàng Mỹ đồng loạt có hiệu lực từ 1/9 như công bố trước đó của hai bên.

Theo Bloomberg, kế hoạch tăng thuế của Mỹ lên 300 tỷ USD hàng hoá nhập từ Trung Quốc vẫn diễn ra như công bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc cho những chỉ trích từ phía các nhà phân tích, doanh nghiệp Mỹ.

Khoảng 110 tỷ USD hàng may mặc, giày dép, hàng tạp hoá của Trung Quốc sang Mỹ phải chịu thuế suất 15%, thay vì 10%, từ hôm nay (1/9). Danh sách sản phẩm bị áp thuế lên tới 112 trang. Các mặt hàng khác như điện thoại, màn hình máy tính, máy tính... bị áp thuế 15% từ 1/10.

Trong khi đó, thuế trả đũa từ 5% đến 10% lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ của Trung Quốc cũng có hiệu lực từ 1/9. Đáng chú ý nhất là mặt hàng dầu thô cũng nằm trong diện bị áp thuế. Ước tính, hơn 1.700 trong tổng số 5.078 mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ bị áp mức thuế mới. Số mặt hàng còn lại chịu thuế 10% từ 15/12.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán thương mại Mỹ - Trung dự kiến gặp nhau trong tháng này. "Chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến này", Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà trắng hôm thứ Sáu.

J.P. Morgan ước tính đòn thuế mới nhất lên hàng hóa Trung Quốc tác động chủ yếu vào người tiêu dùng và sẽ tiêu tốn của mỗi hộ gia đình Mỹ trung bình 1.000 USD mỗi năm. Hơn 160 nhóm công nghiệp đã lên án chính sách thuế mới của Mỹ và sự leo thang chiến tranh thương mại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Hơn 160 tổ chức hiệp hội doanh nghiệp ở Mỹ đã viết thư gửi ông Trump, lên án kế hoạch tăng thuế này. Đề nghị này không những không được chấp thuận, ông Trump còn phê phán họ đã không chủ động ứng phó với chính sách thương mại mà ông cho là "nhằm cai trị những người chơi không công bằng".

Dù vậy, số liệu dự báo sụt giảm doanh thu của các doanh nghiệp Mỹ trong nửa cuối năm nay cho thấy ảnh hưởng của chiến tranh thương mại. Cổ phiếu của hãng American Outdoor đã giảm 22% kết thúc phiên giao dịch hôm thứ sáu. Best Buy, Abercrombie & Fitch Co. dự báo giảm lần lượt 8% và 15% doanh thu do bán hàng sụt giảm bởi tác động thuế quan cuộc chiến thương mại.

Trong các phiên điều trần công khai do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tổ chức vào tháng 6, các công ty Mỹ đã cảnh báo chính quyền Trump rằng thuế quan mới sẽ làm tăng chi phí và phá vỡ chuỗi cung ứng.

"Tăng thuế với hàng hoá Trung Quốc sang Mỹ đã đẩy các nhà nhập khẩu tới sự cạnh tranh tìm nguồn cung ứng thay thế. Điều này khiến chi phí và giá thành sản phẩm tăng cao", Bryan Wolfe - đại diện cho Tập đoàn bán lẻ Ascena nói.

Các doanh nghiệp và nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng một cuộc chiến thương mại kéo dài có thể thúc đẩy sự mở rộng dài nhất trong lịch sử, với tín hiệu suy thoái quan trọng lần đầu xuất hiện trong hơn một thập kỷ vào giữa tháng 8.

Trong một diễn biến khác, chứng khoán Mỹ đã có một ngày thứ sáu biến động trước khi đóng cửa, khi các nhà đầu tư cân nhắc ảnh hưởng của thuế nhập khẩu sẽ tác động nhiều hơn tới từng gia đình Mỹ. Tâm lý tiêu dùng của người Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump đến nay. Chỉ số niềm tin, theo công bố của Đại học Michigan, đã giảm hơn 8% trong một tháng, từ 98,4% vào tháng 7 xuống 89,8% trong tháng 8.

Anh Minh (theo Bloomberg, BI)