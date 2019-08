Một số sản phẩm công nghệ, đồ chơi và quần áo, giày dép của Trung Quốc sẽ được Mỹ lùi áp thuế 3 tháng so với thông báo trước đây.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) vừa thông báo sẽ bỏ một số sản phẩm từ Trung Quốc ra khỏi danh sách chịu thuế nhập khẩu mới, do "các yếu tố về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và một số lý do khác". Bên cạnh đó, một số hàng hóa cũng sẽ được hoãn áp thuế sang ngày 15/12, thay vì 1/9 như các sản phẩm khác.

Nằm trong nhóm được hoãn áp thuế là "điện thoại di động, laptop, máy chơi game, một số loại đồ chơi, màn hình máy tính và một số loại giày dép, quần áo", thông báo cho biết. Cổ phiếu Apple, Best Buy, Nike, Kohl's và nhiều hãng bán lẻ khác đã tăng vọt sau thông tin này.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế nhập khẩu 10% lên khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nữa từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/9. Danh sách các sản phẩm này đã được USTR công bố từ tháng 5, nhưng hôm nay được sửa lại.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay cũng cho biết Phó thủ tướng nước này Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lightizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Hai bên thống nhất có cuộc điện đàm tiếp theo trong 2 tuần nữa. Vòng đàm phán trực tiếp giữa hai nước có thể diễn ra vào tháng 9, sau khi thuế mới của Mỹ có hiệu lực.

Hà Thu (theo CNBC)