Theo Sở Du lịch Khánh Hoà, 6 tháng năm nay lượng khách lưu trú của tỉnh là 3,2 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó riêng du khách quốc tế là 1,5 triệu lượt, tăng trưởng gần 60% so. Doanh thu riêng ngành du lịch khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2017.

Đánh giá Tổng cục Du lịch, thành phố biển Nha Trang cho thấy, thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế tại đây là 3,5 ngày, cao hơn mức 2,8 ngày của Đà Nẵng và 2,6 ngày của Phú Quốc. Thậm chí với du khách Nga, thời gian lưu trú còn thường xuyên kéo dài đến 12 ngày.

Một phần của dự án đã vận hành hồi đầu năm nay.

Với ưu thế là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới, địa phương này liên tục tổ chức các lễ hội đặc sắc để hút khách quanh năm như Festival biển Nha Trang với chuỗi hoạt động thú vị như: ca múa nhạc, ẩm thực, triển lãm du thuyền, lễ hội rượu vang, diễu hành siêu xe; hay các lễ hội truyền thống đậm bản sắc văn hóa địa phương như: lễ hội tháp Bà Ponagar, lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Am Chúa...

Tỉnh này cũng chú trọng đầu tư, triển khai cơ sở hạ tầng như dự án nhà ga quốc tế của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vốn đầu tư 3.735 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng 8 triệu lượt khách mỗi năm.

Phối cảnh dự án.

Tính toán về nguồn cung lưu trú, CBRE cho biết, Nha Trang hiện có gần 25.000 căn hộ nghỉ dưỡng; trong đó phân nửa đang xây dựng và dự kiến đến năm 2020, tất cả các dự án này sẽ hoàn thiện. Dù thành phố này có tới hơn 12.000 căn hộ nghỉ dưỡng được đưa ra thị trường trong 3 năm tới, song tỷ lệ hấp thụ vẫn rất khả quan ở mức 80-85%, thậm chí nhiều dự án còn hết sạch hàng trong thời gian ngắn mở bán.

Đây là lý do thời gian qua, Nha Trang là địa điểm thu hút dòng vốn lớn của các ông chủ bất động sản với những dự án quy mô lớn. Tổ hợp chung cư cao cấp và khách sạn 5 sao do Tập Đoàn Mường Thanh đầu tư xây dựng cũng nằm trong số đó.

Dự án quy mô diện tích 2,2 ha nằm trên con đường huyết mạch Phạm Văn Đồng. Tổ hợp gồm 6 tòa cao 40 tầng (5 tòa chung cư và tòa khách sạn Mường Thanh tiêu chuẩn 5 sao).

Dự án có các khu chức năng cơ bản gồm: khu vực tầng hầm để xe, tầng một kiot và trung tâm thương mại, khu sinh hoạt cộng đồng nằm tại tầng, ngoài ra còn có công viên cây xanh...

Tổ hợp chung cư cao cấp khách sạn 5 sao Mường Thanh Viễn Triều.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa tổ hợp chung cư cao cấp khách sạn 5 sao Mường Thanh Viễn Triều nằm ngay sát biển Hòn Chồng, nhờ đó, du khách chỉ mất 2 phút đi bộ đến bãi tắm Hòn Chồng, qua trung tâm thành phố trong 10 phút đi xe và 35 phút để đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Khách sạn 5 sao Mường Thanh Viễn Triều dự kiến khánh thành vào ngày 31/12/2018 và tòa căn hộ cuối cùng tại tổ hợp dự kiến bàn giao vào quý hai năm 2019.

Theo chủ đầu tư, sự xuất hiện dự án góp phần làm thay đổi bộ mặt hạ tầng nơi đây, cũng như bổ sung quỹ nhà tầm trung phục vụ cho người dân Nha Trang và căn hộ khách sạn cho du khách.

