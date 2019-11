Ngân hàng MSB vừa được Global Finance bình chọn là ngân hàng tốt nhất Việt Nam, vào top 30 châu Á - Thái Bình Dương năm 2019.

Đây là lần thứ hai Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhận giải thưởng này, sau lần đầu tiên vào năm 2017. Đơn vị vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt dựa trên bộ tiêu chuẩn khắt khe thông qua sự tư vấn của các nhà điều hành doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn, phân tích lĩnh vực tài chính ngân hàng và hơn 33.000 độc giả bầu chọn.

Đại diện Global Finance nhận xét MSB đã có sự phát triển mạnh mẽ vượt trội trong thời gian qua, thể hiện thông qua sự tăng trưởng đáng kể ở hầu hết các chỉ tiêu về tài chính, kinh doanh. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng tăng 7,7% đạt hơn 148.000 tỷ vào cuối kỳ, trong đó cho vay khách hàng tăng 18,5%, đạt 57.828 tỷ đồng.

MSB được các tổ chức quốc tế và khách hàng đánh giá cao trong những năm qua nhờ chiến lược đặt khách hàng làm trọng tâm, tăng tối đa trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ hiện đại.

Các mảng kinh doanh lõi của MSB đều đạt mức tăng trưởng 2 con số, cụ thể tín dụng cá nhân tăng hơn 46% và tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 42% so với cuối năm 2018. Tín dụng tăng trưởng tốt đã đem về 2.041 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước, thu nhập từ dịch vụ cũng tăng 82%, đóng góp 350 tỷ lãi thuần. Nhờ đó tổng lợi nhuận trước thuế của nhà băng 9 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 1.063 tỷ đồng, tăng 267% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng còn tập trung đầu tư lớn vào hệ thống nền tảng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đến nay, MSB đã mở rộng mạng lưới trên 51 tỉnh thành với gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch cùng hơn 500 ATM.

Đà tăng trưởng này là thành quả từ chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trọng tâm và ngân hàng đóng vai trò là người đồng hành mang đến khả năng quản lý tài chính tốt hơn cho khách hàng hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp. 4 nguyên tắc trụ cột được áp dụng trong thời gian qua gồm: đơn giản, chủ động, kết nối và thấu hiểu.

MSB chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng ở mọi kênh giao dịch.

Với khách hàng doanh nghiệp, nhà băng giới thiệu gói tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ với chính sách lãi suất cạnh tranh, hạn mức tín dụng lên đến 112% giá trị tài sản đảm bảo, tối đa 10 tỷ đồng và duyệt hạn mức nhanh trong ba ngày, hồ sơ thủ tục đơn giản nhanh gọn.

Còn với khách hàng cá nhân, MSB đưa ra gói giải pháp tài chính toàn diện dành riêng cho chủ kinh doanh M-Business với những ưu đãi về phí, góp phần giúp tiết kiệm tiền triệu mỗi năm và tích hợp nhiều tiện ích. Trong đó có miễn phí giao dịch qua các kênh điện tử, phí rút tiền tại ATM. Hạn mức chuyển khoản qua các kênh điện tử đến 6 tỷ một ngày, chủ kinh doanh được phê duyệt ngay thẻ tín dụng với hạn mức cao cùng ưu đãi hoàn tiền tới 14 triệu đồng một năm.

Đây cũng là ngân hàng tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phát hành thẻ tín dụng, giúp rút ngắn thời gian còn 24h, thao tác hoàn toàn trực tuyến và không cần chứng minh thu nhập. MSB cũng đầu tư triển khai ứng dụng nâng cao trải nghiệm giao dịch như Internet Banking, Mobile Banking, thanh toán qua QR Code, Samsung Pay.

Hiện nhà băng có gần hai triệu khách hàng cá nhân và 40.000 khách hàng doanh nghiệp. Mục tiêu 2019 tăng 11% tổng tài sản, đạt mức 153.000 tỷ đồng, tăng 9% vốn điều lệ lên 12.750 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 35% và lợi nhuận trước thuế tăng 77% đạt mức 1.860 tỷ đồng.

Giải thưởng Best Bank do Global Finance thực hiện từ năm 1994, tổ chức bình chọn hằng năm với các ứng viên là ngân hàng từ 150 quốc gia tại nhiều khu vực trên thế giới. Mục tiêu của giải thưởng nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ngân hàng đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Minh Anh