Chủ đầu tư phát triển phân khu Villatel hướng tới khách du lịch và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Quảng Nam.

Trên thế giới, mô hình biệt thự khách sạn (villatel) là sản phẩm kết hợp xuất hiện ở nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Có thể kể đến Villatel Salse hotel (Bandung - Indonesia), Puspa Graha Villatel (Jimbaran - Indonesia), Villatel Travel Inn (Bắc Kinh - Trung Quốc).

Xu hướng phát triển các sản phẩm bất động sản mới như villatel dần lan đến thị trường Việt Nam. Tại dự án Casamia Hội An (Quảng Nam) chủ đầu tư Đạt Phương phát triển mô hình biệt thự khách sạn vào trong bối cảnh đô thị cổ kính, cùng không gian sông nước xanh mát quanh năm.

Phối cảnh không gian một căn villatel tại dự án.

Theo vị đại diện, doanh nghiệp quyết tâm hình thành nên dòng sản phẩm Vela villatel nhằm hai mục đích: đón đầu nguồn cầu cao cấp và hình thành nên sản phẩm mới khác biệt trên thị trường, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh với các dự án khác trong cùng phân khúc.

Sự khác biệt lớn nhất của Vela Villatel là khả năng vận hành linh hoạt, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn ngày, vừa tạo dựng không gian an cư dài ngày với mức chi phí hợp lý. Từ việc quy hoạch nên những không gian lưu trú độc lập, Vela Villatel giải quyết được bài toán lưu trú, đồng thời cung cấp nhà ở cao cấp cho giới chuyên gia quốc tế đang làm việc ở Quảng Nam.

"Địa phương đang thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp FDI, số lượng chuyên gia quốc tế tham gia các dự án cũng gia tăng nhanh chóng. Vela Villatel kịp thời đáp ứng nguồn cầu nhà ở cao cấp cho đối tượng này", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Không gian phòng ngủ.

Bên cạnh đó, Hội An là một trong những thị trường du lịch hàng đầu tại miền Trung. Thống kê của Sở Du lịch Quảng Nam cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt trên 4 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 55% so với kế hoạch. Trong đó khách quốc tế ước đạt trên 2,5 triệu lượt khách, khách nội địa ước đạt trên 1,5 triệu lượt khách. Đây là những tiền đề để phát triển các sản phẩm bất động sản lưu trú, hướng tới khách hàng quốc tế.

Vela Villatel sở hữu không gian sông nước cùng các mảng xanh tự nhiên.

Đáp ứng nguồn cầu nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng tại Hội An, Vela villatel cũng đảm bảo cơ hội đầu tư sinh lời cho các nhà đầu tư cả nước. Chủ đầu tư cam kết dự án sở hữu pháp lý minh bạch giúp nhà đầu tư thuận lợi trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng sau này.

Thành Dương