Đại lễ tri ân "Hà Nội, ngày trở về" sẽ diễn ra tại khách sạn Melia Hà Nội; cư dân có cơ hội bốc thăm giải thưởng cao nhất là căn hộ 2,8 tỷ đồng.

Đại diện MIK Home - Đơn vị quản lý, phân phối sản phẩm Imperia Sky Garden cho biết sự kiện lấy cảm hứng từ mùa thu Hà Nội mà bất cứ người con nào từng sống, học tập và làm việc tại Thủ đô, mỗi khi đi xa lại khắc khoải nhớ về. "Cả chương trình sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng như xúc cảm của mối tình đầu, những nhớ thương của người yêu xa, sự hân hoan ngập tràn của cuộc hội ngộ, như sự hạnh phúc tròn đầy khi được sống và quay quần bên nhau tại Imperia Sky Garden", vị đại diện nói.

Một góc phố của Hà Nội mùa thu về sẽ được tái hiện lại trong lễ tri ân ngày 20/10 của MIK Home.

Trong không gian đậm chất nghệ thuật, cư dân Imperia Sky Garden còn được giao lưu với các ca sĩ khách mời nổi tiếng Tấn Minh, Mai Diệu Ly; tham gia bốc thăm may nhiều quà tặng giá trị. Ngoài căn hộ cao cấp 2,8 tỷ đồng, người mua nhà còn có cơ hội nhận chuyến du lịch châu Âu trị giá 85 triệu đồng; du lịch Nhật Bản - Thượng Hải - khám phá siêu du thuyền Spectrum of the Seas trị giá 50 triệu đồng; tour hải trình Singapore - Malaysia với du thuyền Voyager of the Seas trị giá 20 triệu đồng; chuyến du lịch Vịnh Lan Hạ - Hạ Long cùng du thuyền 5 Sao Mon Cheri Cruise trị giá 5 triệu đồng Tổng giá trị giải thưởng của sự kiện này là hơn 3,1 tỷ đồng.

Đại diện MIK Home cho biết, cách đây hơn nửa năm, Imperia Sky Garden đã tìm ra vị khách hàng may mắn nhất trúng giải thưởng là căn hộ cao cấp trị giá 2,2 tỷ đồng. "Những món quà tri ân này là lời cảm ơn của MIK Home được gửi tới tất cả khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng Imperia Sky Garden trong suốt thời gian qua", đại diện công ty nói.

Theo MIK Home, trong tháng 9 và 10 lượng người đến tham quan nhà mẫu ngay tại dự án Imperia Sky Garden ở 423 Minh Khai Hà Nội khá đông. Không ít người đã làm thủ tục đặt mua ngay căn hộ. "3 tháng cuối năm là thời điểm khách hàng đi tìm mua nhà nhiều, nhất là dự án đã hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao để cư dân kịp thời gian sửa sang đón Tết. Imperia Sky Garden đáp ứng các nhu cầu của khách hàng thời điểm này", vị đại diện nói.

Bên cạnh đó chương trình "Mua 1 sở hữu 2 căn hộ" mà chủ đầu tư đang triển khai và sẽ kết thúc vào ngày 20/10 tới đây cũng được xem là cú hích cho các giao dịch tại dự án.

Cảnh quan bên ngoài dự án Imperia Sky Garden.

Chị Trúc Mai ở Long Biên chia sẻ, gia đình chị vừa hoàn tất việc ký hợp đồng mua căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án. Chị cho biết bên cạnh nhiều yếu tố thì quà tặng ưu đãi lớn cũng là một trong những động lực giúp chị quyết định xuống tiền. "Tôi và các thành viên gia đình đang rất háo hức đợi đến ngày 20/10 để được tham dự lễ bốc thăm trúng thưởng căn hộ cao cấp", vị khách này nói.

Anh Mạnh Quân, chủ nhân của căn hộ ở Sky View dự án Imperia Sky Garden cũng là một nhà đầu tư tại một số dự án khác cho biết anh thường trúng thưởng ở các chương trình bốc thăm nên lần này anh hi vọng sẽ tiếp tục may mắn.

Thanh Thư