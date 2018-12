Natalie Hudson - bà mẹ hai con tại Eastern Suburbs, Sydney, Asutralia đã lập nên nhóm nhỏ trên Facebook dành cho các bà nội trợ trong khu vực. Chỉ chưa đầy 2 năm, nhóm quy tụ hơn 5.000 thành viên. Cộng đồng này nhanh chóng được hãng sản phẩm chăm sóc cá nhân Kimberly-Clark chú ý và đề xuất hợp tác, tài trợ tiền để quảng bá thương hiệu Huggies.

"Các thương hiệu lớn đang quan tâm đến nhóm bà mẹ trực tuyến của chúng tôi vì họ hiểu rằng đây là các tiếp cận hiệu quả vào cộng đồng cụ thể trong cùng một địa giới hành chính. Các bà mẹ hiểu rõ mình cần tìm kiếm gì và sẵn sàng chia sẻ lên mạng cùng những người khác để nhận được những phản hồi, đánh giá, kinh nghiệm thực tế hay là sản phẩm khuyến nghị", Natalie Hudson nói.

Ông Burcak Sezer - Giám đốc marketing các nhãn hàng chăm sóc trẻ em và trẻ sơ sinh cho rằng đây là phân khúc rất thú vị để khai thác. Hãng đã làm việc với nhiều nhóm tương tự trong hơn 2 năm qua.

"Cộng đồng các bà mẹ này có tính kết nối cao, chia sẻ nhiều chủ đề về chăm sóc con cái và nó rất phù hợp với Huggies và các nhãn hiệu khác của chúng tôi. Do vậy tiếp thị qua kênh này rất hiệu quả", ông Burcak Sezer chia sẻ.

Các nhóm bà mẹ Facebook xuất hiện này càng nhiều tại Sydney, ước tính tổng số thành viên lên đến 75.000 người. Những chia sẻ, đánh giá tực tuyến từ sản phẩm đến dịch vụ của họ có ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số bán hàng và uy tín doanh nghiệp địa phương. Đây quả là mảnh đất màu mỡ cho các tập đoàn muốn mua quảng cáo và tài trợ các hoạt động cộng đồng.

Đơn cử nhóm Ryde District Mums với hơn 2.800 bà mẹ đã hợp tác với tập đoàn bất động sản McGrath tổ chức sự kiện cộng đồng, liên kết với trung tâm thể dục Fernwood cung cấp nhiều phiếu giảm giá cho phái nữ. Còn các nhóm North Shore Mums, Hills District Mums và Inner West Mums tung ra các website hợp tác với doanh nghiệp bản địa nhằm bán quảng cáo trên trang.

Những người thành lập nhóm bà mẹ Facebook cho rằng các bà nội trợ hiểu rõ cần mua những thứ gì, muốn dịch vụ hỗ trợ ra sao, giá cả thế nào... và họ có quyền quyết định bỏ tiền ra mua. Do đó doanh nghiệp thông qua các nhóm Facebook sẽ tiếp cận trực tiếp đến nhóm đối tượng khách hàng chủ chốt, không tốn thời gian và chi phí trung gian.

Bên cạnh sức ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nhóm bà mẹ Facebook cũng giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng, từ việc gây quỹ, quyên góp hay giúp đỡ tài chính, bữa ăn cho những gia đình đang gặp khó khăn.

Trong 12 tháng qua, nhóm Inner West Mums đã hỗ trợ 5 người phụ nữ phải bỏ nhà vì bạo hành gia đình. Bà Vitanova - người sáng lập Inner West Mums cho biết, thường khi bỏ đi, người phụ nữ chỉ có bộ quần áo trên người. Do vậy, thông qua cộng đồng, nhóm kêu gọi quyên góp tất cả những gì có thể từ quần áo trẻ em, giường, đồ nội thất...

