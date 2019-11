Hà Nội Ngân hàng TMCP Quân Đội tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập (4/11/1994 - 4/11/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vào 2/11.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đại diện khách hàng, đối tác trong và ngoài nước đã đến dự và chúc mừng ngân hàng.

Đầu thập niên của thế kỷ trước, trước yêu cầu cấp thiết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc phải có ngân hàng phục vụ các doanh nghiệp Quân đội sản xuất quốc phòng và làm kinh tế, MB ra đời và đi vào hoạt động kể từ ngày 4/11/1994.

25 năm có mặt tại thị trường tài chính Việt Nam, từ mục tiêu ban đầu là phục vụ các tổ chức, cá nhân trong lực lượng quân đội, đến nay ngân hàng phục vụ rộng rãi cộng đồng xã hội. Từ số vốn điều lệ ít ỏi, MB để lại nhiều dấu ấn khi là ngân hàng cổ phần có lãi trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế 1997-1998, là ngân hàng cổ phần đảm bảo cổ tức cho các cổ đông trong các thời kỳ. MB cũng là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ mới, mang tới các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Lễ kỷ niệm 25 thành lập của Ngân hàng Quân đội sáng 2/11.

Quy mô tổng tài sản là 32,7 tỷ đồng khi thành lập. Đến hết tháng 9, tổng tài sản đã vượt 397.441 tỷ đồng, bình quân tăng trưởng 46% một năm. Vốn chủ sở hữu 37.683 tỷ đồng, quy mô cho vay khách hàng đạt trên 240.211 tỷ đồng, tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, các ngành kinh tế mũi nhọn và các lĩnh vực được Bộ quốc phòng khuyến khích.

Đến nay, mạng lưới giao dịch của MB gồm 3 sở giao dịch, 6 công ty con và khoảng 300 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại nước ngoài (Lào và Campuchia), một văn phòng đại diện tại Cộng hòa Liên bang Nga.

Từ khi thành lập đến nay, MB thường xuyên nằm trong top các doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cao, đóng góp lũy kế vào ngân sách Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng. Các chỉ số an toàn vốn và hệ số sinh lời đều ở mức cao so với toàn ngành. MB có tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh an toàn, hiệu quả trong hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.

Với các thành tích trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, MB được nhận nhiều phần thưởng từ Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng, Đơn cử là Huân Chương lao động hạng Ba (2009); Huân chương Lao động hạng Nhất (2014); Anh hùng Lao động (2015) và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2019).

Năm 2019 cũng là năm thứ 5 liên tiếp nhà băng lọt vào top 50 thương hiệu giá trị nhất thị trường Việt Nam do Brand Finance - công ty tư vấn định giá và chiến lược độc lập hàng đầu thế giới vinh danh.

MB đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngân hàng đạt được trong suốt 25 năm xây dựng và trưởng thành, đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định, MB có những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, chú trọng phát triển các sản phẩm ngân hàng số phù hợp với thời đại công nghệ 4.0, phù hợp với xu thế thời đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành ngân hàng.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT MB cho biết kỷ nguyên mới với nhiều vận hội và thách thức đang mở ra với ngân hàng.

"Bằng những nền tảng vững chắc đã gây dựng được trong suốt quá trình hình thành và phát triển cùng sức trẻ của tuổi 25 căng tràn sức sống, toàn hệ thống đang sức chinh phục những tầm cao mới", ông Lê Hữu Đức nói.

Trong giai đoạn mới, HĐQT và ban điều hành tập trung nguồn lực triển khai chiến lược phát triển ngân hàng giai đoạn 2017-2021, bám sát với thực tiễn thị trường, bám sát các chỉ đạo của Nhà nước, Chính Phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Ngân hàng Nhà nước, với phương châm "Đổi mới, hiện đại, hợp tác, bền vững", và tôn chỉ "Thượng tôn pháp luật", vững vàng là top 5 ngân hàng thương mại tại Việt Nam về hiệu quả hoạt động và an toàn.

Bên cạnh đó, ông Trần Minh Đạt - Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc MB bày tỏ: "Nhà băng sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, phấn đấu đạt thành tích cao hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và tham gia củng cố quốc phòng, an ninh, xứng đáng với phần thưởng của Đảng, Nhà nước trao tặng".

Bảo An