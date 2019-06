CBRE cho rằng sự xuất hiện của nhiều khu đô thị mới, cùng nhu cầu từ giới đầu tư giúp khu Tây Hà Nội có thêm nguồn cung về phân khúc thấp tầng.

Theo báo báo "Tổng quan thị trường bất động sản quý I/2019" của CBRE công bố đầu tháng 4, phân khúc nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội khi ghi nhận nguồn cung mở bán mới lên đến 2.641 căn. Đây là mức mở bán theo quý cao nhất trên thị trường trong 3 năm qua.

Cụ thể, có khoảng 2.128 căn bán được trong thời gian này, tăng 45% so với quý cuối cuối của năm 2018. Giá biệt thự trung bình trên thị trường thứ cấp đạt 3.924 USD mỗi m2 đất, tăng 3% so với quý trước đó và 2% so với cùng kỳ năm 2018.

Thị trường biệt thự, nhà phố tăng 45% so với quý trước.

Cùng với sự mở rộng của nguồn cung tới các khu vực mới, thị trường thứ cấp cũng đón nhận một số thay đổi đáng kể. Báo cáo của CBRE dẫn ví dụ về giá biệt thự trung bình tại các khu vực mới như Hà Đông, Gia Lâm, Hoài Đức và Long Biên có mức tăng hơn trước.

Các dự án nhà ở gắn liền với đất tại khu vực này đang có xu hướng tăng nhờ sự xuất hiện của các chủ đầu tư quy tín, các dự án chất lượng và cơ sở hạ tầng khu vực đồng bộ. Về thị trường bất động sản nói chung và phân khúc nhà ở gắn liền với đất của Hà Nội nói riêng, thị trường có những diễn biến thay đổi nhanh so với cùng kỳ các năm trước.

Bên cạnh đó, quý I là thời điểm thị trường bất động sản hoạt động kém nhất trong năm do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết khá dài và tâm lý ngại mua nhà đầu năm.

Không gian sống cao cấp tại biệt thự khu đô thị Dương Nội.

Lý do thị trường khởi sắc theo CBRE đưa ra là bất động sản phía Tây Hà Nội xuất hiện nhiều các đại dự án đô thị có quy mô lớn, chất lượng cao và cơ sở hạ tầng tốt. Điều này thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Một phần nhỏ khác là cộng đồng chuyên gia nước ngoài mua nhà để ở hoặc cho thuê.

Ở những dự án lớn, chủ đầu tư mạnh tay chi cho phát triển cơ sở hạ tầng cũng như tiện ích, có thể kể đến như khu đô thị Dương Nội. Nhiều tiểu khu đa dạng tại đây như biệt thự An Phú Shop-villa, An Khang Villa, An Vượng Villa... trở thành lựa chọn đông đảo khách hàng.

Khu đô thị Dương Nội sở hữu lợi thế về vị trí đắc địa, dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm bằng hệ thống tuyến đường lớn. Cư dân dự án thừa hưởng đa dạng tiện ích như trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện quốc tế, công viên Thiên văn học... Đặc biệt, khu đô thị nằm cạnh siêu thị Aeon Mall Hà Đông dự kiến khai trương vào cuối năm 2019 đem đến cuộc sống tiện lợi về mọi mặt như vui chơi, giải trí, mua sắm cho cộng đồng cư dân.

"Với thị trường nhà ở gắn liền với đất, sự hình thành của các khu đô thị phức hợp có quy mô lớn trong giai đoạn gần đây đã gia tăng sự cạnh tranh về mặt sản phẩm giữa các dự án, đồng thời thu hút nhà đầu tư tốt hơn", đại diện chủ đầu tư khu đô thị Dương Nội cho biết.

Thành Dương