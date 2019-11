Sản xuất công nghệ cao và hàng tiêu dùng đi đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao lẫn mức lương hấp dẫn trong quý III/2019.

Báo cáo nhu cầu tuyển dụng ứng viên cấp trung, cấp cao quý III/2019 của Navigos Search cho biết, top 5 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất lần lượt là sản xuất công nghệ cao; hàng tiêu dùng nhanh; công nghệ thông tin; tài chính - ngân hàng; dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.

Sản xuất công nghệ cao và ngành hàng tiêu dùng cũng đồng thời có lương cao nhất. Nếu so cùng cấp bậc và vị trí công việc, nhà tuyển dụng hai lĩnh vực này đang chào mời mức lương cao hơn gấp 2,5 so với ngành bán lẻ, và gần gấp 4 lần so với dịch vụ khách sạn.

Công nghệ thông tin cũng thuộc top 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung, cao cấp lớn của quý vừa qua. Ảnh minh họa: Minh Phương

Cũng theo Báo cáo này, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp trong nhiều ngành công nghiệp sản xuất thời gian qua khá sôi động. Chỉ riêng tại miền Bắc, nhu cầu của quý III đã tăng lên 30% so với quý II.

Theo quan sát của Navigos Search, hiện nhiều doanh nghiệp từ các nước châu Âu, thuộc mảng dệt may và da giày có xu hướng tìm kiếm ứng viên làm việc độc lập (home based) thông qua các công ty cung ứng nhân sự tại Việt Nam. Những lao động này sẽ báo cáo công việc về trụ sở các tại châu Âu.

Đối với lĩnh vực thương mại và kinh doanh công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư đến từ Mỹ, Canada có xu hướng đặt trụ sở đại diện tại Ấn Độ. Và họ cũng có nhu cầu tìm ứng viên làm việc độc lập tại Việt Nam và thuộc quản lý của văn phòng tại Ấn Độ.

Các ứng viên làm việc độc lập giữ vị trí cấp quản lý đang được trả mức lương vào khoảng 2.000 – 4.000 USD. Các chi phí đi lại, công tác, liên lạc...được chi trả toàn bộ. Ngoài việc yêu cầu ứng viên tự trang bị thiết bị làm việc như máy tính xách tay, nhà tuyển dụng cũng đề cao khả năng quản lý thời gian và tính tự kỷ luật trong công việc.

Một diễn biến khác là vốn đầu tư trực tiếp từ Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, kéo theo nhu cầu tuyển dụng ứng viên nói tiếng Trung tăng đáng kể.

Đa số các công ty này đang đặt nhà máy tại Trung Quốc và có kế hoạch mở rộng, di chuyển một phần hoặc toàn bộ sản xuất sang Việt Nam. Họ cần ứng viên Việt Nam có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ quản lý sản xuất, đặc biệt đội ngũ từ Trung Quốc do đa số chỉ có thể nói tiếng Trung.

Tuy nhiên, nguồn lực ứng viên vừa có kiến thức, kinh nghiệm liên quan tới mảng kỹ thuật, vừa đòi hỏi có khả năng nói tiếng Trung tương đối khan hiếm. Do đó, giải pháp tạm thời là ưu tiên tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn và tuyển kèm theo phiên dịch viên để hỗ trợ.

Viễn Thông