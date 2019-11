Nền tảng thương mại điện tử Tiki lập kỷ lục về lượng truy cập, doanh số và thời gian giao hàng trong lễ hội mua sắm trực tuyến 11/11 năm nay.

Chiến dịch khuyến mãi lớn bậc nhất trong năm của Tiki nhân dịp "ngày độc thân" 11/11 không "đơn độc" khi có sự đồng hành của hàng trăm thương hiệu hàng đầu cùng những con số ấn tượng.

Riêng ngày 11/11, số lượng đơn hàng trên Tiki tăng gấp 4 lần so với ngày thường và tăng gấp 2,5 lần so với 11/11 năm ngoái. Về lượng khách hàng, nền tảng này cũng ghi nhận số khách tăng gấp 4 lần so với ngày thường và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số lượng truy cập tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Kho hàng Tiki đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Xét trên mỗi ngành hàng, các thương hiệu lớn dẫn đầu về lượng đơn hàng bao gồm: Samsung dẫn đầu ngành điện tử, Huggies (mẹ và bé), Lock&Lock (nhà cửa - đời sống), Ariel (hàng tiêu dùng), La Roche-Posay (làm đẹp), thẻ game Garena (dịch vụ số). Đây là những nhãn hàng tích cực ưu đãi, khuyến mãi trên Tiki trong lễ hội mua sắm lần này. Riêng ở ngành sách, các quyển sách bán chạy bao gồm "Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh", "Sapiens: Lược sử loài người" và "Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ".

Cũng trong dịp này, Tiki tiếp tục lập kỷ lục về thời gian giao hàng khi chỉ số PDD (promised delivery date - thời gian giao hàng đúng hẹn) đối với các đơn hàng TikiNOW giao nhanh trong hai giờ ở mức 99,6%. Thời gian giao hàng trung bình trên toàn quốc của Tiki đối với đơn hàng tiêu chuẩn (không bao gồm đơn hàng TikiNOW) cũng đạt 1,99 ngày, với chỉ số PDD 98,5%.

Đây được xem là thành quả sau nỗ lực đầu tư vào kho bãi và vận hành. Hiện doanh nghiệp sở hữu hơn 65.000m2 trung tâm xử lý hàng hóa trên toàn quốc, dự kiến mở rộng đến 200.000m2 vào cuối năm sau. Đồng thời, việc áp dụng công nghệ bán tự động trong vận hành cũng giúp rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, từ đó đảm bảo thời gian giao nhận nhanh chóng.

Mặt khác, việc đẩy mạnh chiến lược truyền thông nhắm đến người dùng Internet gặt hái kết quả tích cực, giúp các nhãn hàng tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng và dễ dàng. Từ đầu chiến dịch "Mùa Sale huyền thoại" 2019, doanh nghiệp triển khai hình thức chạy quảng cáo đệm 6 giây trên YouTube, đến nay đã tiếp cận gần 30 triệu lượt người xem trên nền tảng chia sẻ video này.

"Điều này giúp chúng tôi tiếp cận khách hàng mới trên toàn quốc và nhắc nhớ về Tiki như một kênh mua sắm luôn cam kết hàng chính hãng, nhanh chóng về giao nhận, đa dạng về sản phẩm với thông điệp xuyên suốt - Bấm là có", ông Bùi Ngọc Hiển - Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông Tiki nói.

Dịch vụ giao hàng nhanh TikiNOW.

Trong mùa mua sắm cuối năm, đại diện nền tảng cho biết vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược giao hàng nhanh và cam kết hàng hóa chính hãng, cùng với đa dạng hóa sản phẩm trên sàn. Điển hình trước đó, Tiki đã mở bán xe ôtô và môtô Harley-Davidson. Đây là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam mà hãng xe môtô nổi tiếng này hợp tác bán hàng trực tuyến.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đẩy mạnh truyền thông trên tất cả loại hình bao gồm quảng cáo ngoài trời, tại rạp chiếu phim, truyền hình, kỹ thuật số, mạng xã hội Facebook, Youtube, Instagram, TikTok... Từ đầu chiến dịch đến nay, các nội dung truyền thông trên mạng xã hội của Tiki đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem, hơn 1,2 triệu lượt tương tác và dự đoán tiếp tục tăng mạnh trong đợt 12/12 sắp tới.

Hiện trên sàn Tiki có 6 triệu sản phẩm, trong đó 70% sản phẩm có thể sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh TikiNOW trong hai giờ.

Khánh Anh