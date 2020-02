56% giám đốc cấp cao trong lĩnh vực tài chính được khảo sát cho rằng New York đã thay thế vị trí dẫn đầu thị trường tài chính của London.

Duff & Phelps, một công ty tư vấn đa quốc gia có trụ sở tại New York, vừa công bố kết quả khảo sát 240 giám đốc cấp cao làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Anh, Mỹ, Hong Kong, Trung Quốc...

56% trong số này khẳng định họ xem New York là trung tâm tài chính hấp dẫn nhất thế giới. Tỷ lệ này đối với London là 34%, giảm mạnh so với năm 2018 và đánh mất vị trí dẫn đầu suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, phần lớn doanh nhân vẫn đánh giá London có nhiều ưu đãi tốt hơn cho các dịch vụ tài chính so với New York hay Singapore.

"Thật khó để thoát khỏi nghi ngờ cuộc bỏ phiếu Brexit đã góp phần vào sự sụp đổ này", báo cáo của Duff & Phelps viết.

Một góc trung tâm tài chính London. Ảnh: Bloomberg.

Các cuộc đàm phán thương mại với EU mới bắt đầu nhưng khảo sát gần đây đã cho thấy tâm lý kém lạc quan. Khi được hỏi thành phố nào là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới trong 5 năm tới, các doanh nhân đều cho rằng, New York và London sẽ mất điểm. Trong khi niềm tin đối với New York suy giảm khiêm tốn thì thực trạng của London tệ hơn rất nhiều. Chỉ 22% nhận định thành phố này còn tác động lớn đến thị trường tài chính.

Vị thế của London suy yếu khiến các trung tâm tài chính lân cận như Paris (Pháp) hay Frankfurt (Đức) cũng ảnh hưởng. Thay vào đó, những trung tâm mới nổi của châu Á như Hong Kong, Singapore, Thượng Hải... sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.

"Tương lai của Thượng Hải có vẻ tươi sáng nhất. Không ai khẳng định đây là nơi ưu việt hiện nay, nhưng 5 năm sau thì khoảng 9% nghĩ rằng nó dẫn đầu. Con số này sẽ vượt xa tỷ lệ người dự báo New York hay London sẽ thống trị thị trường tài chính thế giới", chuyên gia của Duff & Phelps phân tích.

Phương Đông