The Matrix One sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, nơi giao cắt của những tuyến đường huyết mạch tại khu vực Mỹ Đình gồm đường Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo cùng tuyến đường sắt trên cao đã được quy hoạch. Ngoài ra, dự án còn cận kề các công trình trường học, bệnh viện quốc tế, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị quốc gia.

Không chỉ thuận lợi về kết nối giao thông, dự án sở hữu tầm nhìn ra đường đua F1 Việt Nam Grand Prix sẽ khai trương vào tháng 4/2020.

Phối cảnh The Matrix One tại Mỹ Đình.

Chị Nguyễn Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội), sau khi tìm hiểu các thông tin về dự án The Matrix One đã quyết định xuống tiền. "Việc sở hữu một căn hộ The Matrix One có nhiều lợi ích. Dự án vừa nằm tại trung tâm hành chính - kinh tế mới của Hà Nội, vừa trong khu vực quần thể các công trình thể thao như sân vận động Mỹ Đình, Khu liên hợp thể thao quốc gia, đường đua F1. Khoảng cách di chuyển chỉ tầm 10 phút", chị Hằng chia sẻ.

Cùng tâm lý như chị Hằng, hầu hết khách hàng quan tâm hay đặt cọc mua căn hộ tại The Matrix One có tâm lý trở tiếp cận dễ dàng mỗi khi Việt Nam tổ chức các giải thể thao lớn của quốc tế và khu vực.

Chia sẻ tại diễn đàn bất động sản Việt Nam - "Xu thế dòng tiền vào bất động sản 2020" vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đính - Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết giá mỗi căn hộ tại các nước có công trình, dự án nổi tiếng sát ngay bên cạnh sân vận động quốc gia, đường đua, nhà hát, thường lên tới cả triệu USD. Trong khi ở Việt Nam mức giá các bất động sản có vị trí tương tự thấp hơn nhiều. Xu hướng sở hữu căn hộ tại các trung tâm thể thao, văn hóa nổi tiếng dần tăng lên ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM.

Đồng quan điểm này, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhìn nhận, việc dự án bất động sản ngay sát đường đua F1 là một điểm cộng. Ông cho rằng, hạ tầng luôn luôn tác động tích cực lên bất động sản. Do đó, với việc đưa giải đua F1 - môn thể thao kỳ thú lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, sẽ khiến cho giá trị cũng như giá bán của các dự án ngay bên cạnh tăng đáng kể.

Ngoài lợi thế vị trí, ngay bên cạnh dự án The Matrix One còn có công viên rộng tới 14ha. "Lá phổi xanh" của khu vực giúp cư dân hưởng không khí trong lành trong bối cảnh mức độ ô nhiễm tại Hà Nội tăng cao.

Sau khi có thông tin đường đua F1 khởi công, chủ đầu tư MIKGroup xác nhận mức độ quan tâm của khách hàng tới dự án cao hơn trước. Tỷ trọng khách hàng là người nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản gần đạt ngưỡng 30%. Mỗi ngày có từ 10-20 khách tới tìm hiểu dư án.

F1 là môn thể thao tốc độ hấp dẫn tại những quốc gia phát triển.

Giải đua xe Công thức 1 (F1) có sức hút lạ kỳ đối với giới hâm mộ môn thể thao tốc độ cao, quý tộc này. Dù chỉ là khán giả theo dõi thôi nhưng đa phần những người đăng ký, mua vé theo dõi đều là những người có thu nhập cao, thuộc trung và thượng lưu trong xã hội.

Giá vé vip xem đua F1 tại Canada có lúc lên tới 7.000 USD. Vé hạng phổ thông tại Trung Quốc cũng lên tới 300 USD. Tại Singapore, ước tính mỗi năm có 350.000 người đến quốc gia này để xem đua xe F1, đóng góp cho quốc đảo khoản lợi nhuận trực tiếp chừng 150 triệu USD một năm. Thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch xem công thức 1 là 3,96 ngày và đạt tổng thu nhập du lịch khoảng 10,97 tỷ USD. Vào những ngày diễn ra sự kiện, giá phòng sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần.

Khi thông tin F1 được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ Đình đã khiến không ít người cảm thấy phấn khích. Giá vé xem F1 Việt Nam khá thấp, tạo điều kiện cho nhiều khán giả có cơ hội theo dõi giải.

Hàm Hương