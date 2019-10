Nhà phố thương mại Sun Grand City New An Thới nằm trên đường 975 - trục đường huyết mạch đón toàn bộ lượng khách khi đến Phú Quốc.

Trục đường 975 với 4 làn xe ôtô khang trang, kết nối trung tâm du lịch mới Nam Phú Quốc tới các vùng, khu vực trọng điểm của huyện đảo như thị trấn Dương Đông, sân bay quốc tế Phú Quốc, Bãi Kem, Bãi Sao, thị trấn An Thới, khu du lịch nổi tiếng nhà tù Phú Quốc... Toàn bộ hơn 4 triệu khách tới nghỉ dưỡng ở đảo Ngọc với sức tăng trưởng hơn 30% mỗi năm sẽ di chuyển trên trục đường này. Nhờ đó, con đường nhiều tiềm năng kinh doanh các dịch vụ giải trí, thương mại cần mặt đường rộng, không gian thoáng đãng để quảng bá sản phẩm như showroom ôtô, siêu thị điện máy, karaoke, văn phòng du lịch...

Nằm trên mặt tiền đại lộ An Thới - Cửa Lấp thuộc trục đường chính 975, các căn nhà phố thương mại Sun Grand City New An Thoi của chủ đầu tư Sun Group sở hữu 2 mặt tiền, với chiều rộng 7,5m, cao 5 tầng cùng diện tích sử dụng 600m2. Khách du lịch tới Nam đảo khi di chuyển trên đại lộ New An Thoi tới cáp treo Hòn Thơm hay các công trình nghỉ dưỡng, các điểm tham quan trên tỉnh lộ 975 đều sẽ đi qua dãy nhà phố thương mại có mặt tiền trên cả 2 đại lộ này.

Phối cảnh tổng thể dự án Sun Grand City New An Thoi.

Sun Grand City New An Thoi còn thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện trên đảo như sân bay quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng du lịch của Phú Quốc cũng ngày thêm bài bản với sự hiện diện của các tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Nam đảo. Theo quy hoạch, thị trấn An Thới tại Nam đảo đến năm 2030 sẽ là một trong 3 khu đô thị lớn nhất đảo Ngọc.

Toàn cảnh thị trấn An Thới.

Anh Phương Nam, một nhà đầu tư từ Hà Nội đã mua 3 căn biệt thự Premier Village Phu Quoc Resort là một trong những khách hàng "đặt gạch" sớm nhất tại dãy nhà phố thương mại mặt tiền đại lộ này. Anh cho biết chọn sản phẩm tại đây vì có vị trí tâm điểm của hệ sinh thái vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tỷ đô của Nam đảo nên có tiềm năng thừa hưởng dòng khách du lịch đến đây. Cụ thể, vị trí trên mặt đại lộ An Thới - Cửa Lấp rất gần và thuận tiện cho khách du lịch tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, mua sắm trong Sun Premier Village Primavera, vui chơi tại Sun World Hon Thom Natural Park hay các dự án nghỉ dưỡng tại Nam đảo, Mũi ông Đội tiếp cận.

"Nhìn vào tỷ lệ lấp đầy và mức tăng trưởng giá bán phòng của biệt thự Mũi Ông Đội, mình tin tưởng công suất phòng ở Phú Quốc sẽ ngày một gia tăng, đặc biệt là khu vực Nam đảo", anh Nam chia sẻ.

Thêm vào đó, số lượng nhà phố thương mại sở hữu vị trí 2 mặt tiền đường lớn tại Sun Grand City New An Thoi hữu hạn.

Hiện, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách ưu đãi chiết khấu 1% cho khách hàng sở hữu thẻ khách hàng thân thiết của Sun Group (SOL), hỗ trợ nội thất và gói hỗ trợ tài chính. Với gói hỗ trợ tài chính, khách hàng sẽ được sử dụng gói vay vốn lên đến 70% giá trị bất động sản, lãi suất 0% và miễn phí trả nợ trước hạn trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Lộc An