Dự án nằm tại cửa ngõ khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió, mang đến tiềm năng đầu tư tại Quy Nhơn, Bình Định.

Kỳ Co Gateway được phát triển với định hướng trở thành khu đô thị sinh thái biển Quy Nhơn, đón đầu lượng khách du lịch của miền Trung. Dự án nằm ngay chân cầu Thị Nại, cửa ngõ khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió. Từ Kỳ Co Gateway, mọi người dễ dàng kết nối Quy Nhơn với tâm điểm khu đô thị du lịch.

Phối cảnh dự án Kỳ Co Gateway nhìn từ trên cao.

Vị trí cửa ngõ đắt giá của Kỳ Co Gateway còn thể hiện ở tính kết nối khu vực. Theo đó, dãy nhà phố thương mại dài hơn 1.000m nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 19B - tuyến giao thông trọng điểm kết nối khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát. Sau khi khánh thành và đi vào hoạt động, công trình giao thông quy mô này sẽ mở ra kết nối giao thông thuận lợi đồng thời trở thành đòn bẩy gia tăng giá trị cho thị trường bất động sản nơi đây

Tại Kỳ Co Gateway, cư dân chỉ mất 20 phút di chuyển tới trung tâm TP Quy Nhơn thông qua cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài gần 7km. Sắp tới, cầu Thị Nại 2 sẽ được đầu tư xây dựng song song cầu Thị Nại hiện nay với kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng. Dự kiến, đến 2050, cầu Thị Nại 3 kết nối khu kinh tế Nhơn Hội với các tuyến trọng điểm và quốc lộ 1A và cầu Thị Nại 4 nối liền sân bay quốc tế Phù Cát.

Bên cạnh đó, Kỳ Co Gateway còn gây ấn tượng nhờ tầm nhìn hướng biển giúp du khách được ngắm nhìn trọn vẹn mặt biển trong xanh. Mọi người có thể ngắm bình minh hay hoàng hôn trên biển.

Sở hữu vị trí tốt, mức giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng một nền của Kỳ Co Gateway được nhà đầu tư đánh giá khá mềm. Vì vậy, khách hàng sở hữu nền đất tại Kỳ Co Gateway có cơ hội gia tăng giá trị trong tương lai.