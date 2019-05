Tọa lạc tại công viên biển Bình Sơn, dự án có vị trí trung tâm du lịch Ninh Thuận và tam giác Nha Trang - Đà Lạt - Phan Thiết.

Động thổ trong tháng 4 vừa qua, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang là dự án bất động sản nghỉ dưỡng tâm huyết của các chủ đầu tư có bề dày kinh nghiệm như Crystal Bay, Tecco Corp, Đức Quang Minh cùng đối tác quốc tế như NDA Group. Dự án nổi bật với vị trí đắc địa của thành phố du lịch Phan Rang - Tháp Chàm.

Cụ thể, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tọa lạc ngay khu vực trung tâm của đường bờ biển đẹp 105km, công viên biển Bình Sơn vịnh Phan Rang. Từ đây, du khách có thể tỏa về nhiều điểm đến nổi tiếng bằng cách xuyên qua những cánh đồng nho để ngược lên phía Bắc đến Ninh Chữ, vườn quốc gia Núi Chúa, Hang Rái, Vĩnh Hy, Bình Tiên hay xuôi theo các con đường với các bãi đá, hang động đẹp về phía Nam đến Mũi Dinh, Cà Ná... Còn nếu đi về phía trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, du khách cũng có thể ghé thăm nhiều điểm tham quan đặc trưng như các làng nghề truyền thống, đồng cừu, tháp Chăm...

Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Crystal Bay nhận định, có 5 yếu tố quyết định việc du khách chọn lựa một điểm đến, bao gồm: sản phẩm du lịch có gì hấp dẫn, làm thế nào để đi đến đó, đến nơi sẽ ăn - ở - chơi - xem gì và thể mua gì làm quà. Trong đó, vị trí của điểm đến có vai trò xuyên suốt và kết nối chặt chẽ các yếu tố này.

"Nơi SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tọa lạc chính là trung tâm của du lịch Ninh Thuận. Mở rộng hơn, Ninh Thuận lại là 'trái tim' của tam giác du lịch nổi tiếng Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) - Phan Thiết (Bình Thuận), với thời gian kết nối từ Phan Rang đến 3 vùng du lịch nổi tiếng này đều ở khoảng cách 100-130km", ông Chi đánh giá.

Chia sẻ thêm về vai trò của vị trí đối với bất động sản nghỉ dưỡng, các chuyên gia cho rằng có thể tham khảo từ kinh nghiệm phát triển vịnh Marina của Singapore. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Singapore, quốc đảo này chỉ đón khoảng 91.000 lượt khách quốc tế vào năm 1964. Trong đó, có đến 87.000 người đến từ đường biển.

Nhận thấy điểm mạnh này, chính phủ đảo quốc sư tử đã đặt ra một chiến lược dài hơi với tầm nhìn tới 50 năm nhằm biến vùng nước ở vịnh Marina thành khu vực trung tâm du lịch. Marina bây giờ đã phát triển hệ sinh thái du lịch hoàn thiện, với chuỗi liên hoàn các công trình kiến trúc kỳ vĩ như công viên Gardens by the Bay, bảo tàng Khoa học Nghệ thuật, công viên Sư tử biển, Marina Bay Golf Course Esplanade, nhà hát bên bờ vịnh Marina... và đa dạng loại hình nghỉ dưỡng, dịch vụ, giải trí, hội họp...

"Từ có sẵn một vị trí trung tâm đáng gọi là 'kim cương' trong lòng Singapore thập niên 1960-1970, vịnh Marnia đã trở thành một trong những điểm đến cuốn hút bậc nhất thế giới ngày nay, khiến du khách luôn có nhu cầu đến và quay lại nhiều lần", đại diện Crystal Bay chia sẻ.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sở hữu hơn 101 tiện ích cao cấp, với nhiều hoạt động vui chơi - giải trí đa dạng.

Trên nền tảng vị trí đắc địa, giao thông đến SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang cũng rất thuận lợi. Thành phố tiếp giáp các tuyến đường quốc lộ huyết mạch của cả nước, đường sắt Bắc - Nam và chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 60km. Nhờ đó, du khách có thể lựa chọn nhiều loại hình giao thông để di chuyển, cả đường biển, đường bộ, đường sắt và hàng không.

Có quy mô 3.300 phòng, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang bên bờ Bình Sơn hướng đến nguồn khách quốc tế dồi dào của chủ đầu tư Crystal Bay. Với thế mạnh về hoạt động lữ hành và hệ sinh thái du lịch, năm 2018, Crystal Bay đã đưa 60% khách Nga tới Việt Nam thông qua 18 máy bay thuê chuyến (charter flight), sử dụng 4,3 triệu đêm phòng của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Quốc. Hiện nay, Crystal Bay đang mở rộng dịch vụ du lịch lữ hành tới các vùng lãnh thổ Ấn Độ và Đông Bắc Á để đẩy mạnh dòng khách quốc tế về Việt Nam.

"Tổ hợp SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang hoàn thiện, với vô số hoạt động vui chơi giải trí và dịch vụ và hơn 100 tiện ích 5 sao theo với mô hình Apart Hotel lần đầu xuất hiện tại Việt Nam... sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo", đại diện Tập đoàn Crystal Bay nhấn mạnh.

