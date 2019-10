TP HCM Khu đô thị của tập đoàn Đại Phúc có vị trí thuận lợi, chất lượng môi trường tốt, an ninh, cộng đồng trí thức, phù hợp mua để kinh doanh.

Vị trí thuận lợi

Khu đô thị Vạn Phúc có ưu thế về vị trí khi chỉ cách khu trung tâm TP HCM 6km, khoảng 10 phút lái xe. Quốc lộ 13 rộng 8 làn xe chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó việc kết nối giao thông thuận lợi với sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến buýt sông Sài Gòn mang lại nhiều sự chọn lựa di chuyển cho cư dân.

Ông Nguyễn Thành Đạt, chủ một doanh nghiệp tại khu đô thị Vạn Phúc đánh giá cao vị trí đắc địa và môi trường sống nơi đây.

"Chúng tôi thích sống và kinh doanh tại đây, nơi có vị trí kết nối với các khu vực cực kỳ thuận lợi, không gian thoáng rộng và nhiều tiềm năng. Dựa trên trải nghiệm của mình trong thời gian kinh doanh tại đây, tôi tin doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển", ông Đạt chia sẻ.

Khu đô thị Vạn Phúc có vị trí đắc địa tại bán đảo Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM và kết nối thuận lợi đến các khu vực khác. Ảnh phối cảnh toàn khu đô thị.

Chất lượng môi trường tốt

Bao quanh bởi sông Sài Gòn rộng lớn, khí hậu tại khu đô thị Vạn Phúc thoáng đãng quanh năm, cảnh quan thiên nhiên xanh mát, chất lượng không khí cao. Hơn 60% diện tích dự án dành cho mặt nước và cây xanh. Có thể kể đến như công viên ven sông Sài Gòn dài nhất TP HCM với chiều dài hơn 3km bao phủ gần trọn dự án. Hồ Đại Nhật rộng 16ha, kênh Sông Trăng dài hơn 2,4km...

Cộng đồng cư dân trí thức, thu nhập cao

Đại diện chủ đầu tư - tập đoàn Đại Phúc cho biết, trong 5 năm triển khai dự án, giá trị bất động sản nơi đây đã gia tăng đáng kể. Một phần nhờ việc hình thành cộng đồng dân cư trí thức, có thu nhập cao, lối sống văn minh, hài hòa. Tính đến nay, khu đô thị đã đón gần 2.000 cư dân sinh sống. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh.

Hơn 200 doanh nghiệp đã đặt văn phòng, kinh doanh tại khu đô thị Vạn Phúc.

Bên cạnh đó, khu đô thị đang thu hút cả những nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều công ty, tập đoàn quốc tế đã liên hệ mua, thuê để đặt văn phòng, trụ sở. Đại diện một tập đoàn lớn từ Hàn Quốc nhận xét, Vạn Phúc là khu đô thị quy mô lớn, quy hoạch bài bản, vừa hiện đại vừa chú trọng sinh thái.

"Với nhiều yếu tố thuận lợi về giá trị đầu tư cho doanh nghiệp, trong tương lai không xa, nơi đây hứa hẹn trở thành một khu thương mại sầm uất, năng động", đại diện khách hàng là công ty ngoại tại Vạn Phúc nói.

Hệ thống an ninh đảm bảo

Với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp lên đến 100 người, lực lượng đảm bảo an ninh khu đô thị sẽ có mặt ngay lập tức trong mọi tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh tại dự án luôn đảm bảo với hệ thống camera hiện đại 24/7, mang đến cho cư dân và các doanh nghiệp kinh doanh tại đây một cuộc sống riêng tư, môi trường kinh doanh an toàn và hiệu quả.

Hơn 60% diện tích dự án là mặt nước cảnh quan và cây xanh. Ảnh phối cảnh.

Khu đô thị Vạn Phúc tọa lạc tại bán đảo Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM với quy mô 198ha. Dự án hội tụ ba yếu tố cảnh quan bao gồm 3,4km sông Sài Gòn bao quanh, công viên The Long Park rộng 11ha, hồ trung tâm Đại Nhật lên đến 16ha và kênh Sông Trăng dài gần 2km. Cùng với đó là công viên ven kênh rộng 5ha mang lại môi trường sống chất lượng cao cho cư dân.

Chủ đầu tư dành 60% diện tích tương đương trên 100ha cho mảng xanh công viên, mặt nước và công trình công cộng. Ngoài ra 80% diện tích xây dựng được quy hoạch nhà thấp tầng mang lại không gian thoáng đãng, mật độ dân cư thấp.

Giai đoạn một của khu đô thị đã hoàn thiện 100% cơ sở hạ tầng, tiện ích thu hút gần 2.000 cư dân sinh sống và hàng trăm doanh nghiệp hoạt động.

Minh Anh