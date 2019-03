Nhà đầu tư có thể chia nhỏ không gian cho thuê, thu lời từ nhu cầu văn phòng của các doanh nghiệp nhỏ.

Theo các hãng nghiên cứu thị trường, loại hình căn thương mại dịch vụ trong các khu dân cư sầm uất, hạ tầng giao thông phát triển là sản phẩm nhận nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đây được xem là giải pháp tốt giữa lúc quỹ đất trung tâm dần cạn kiệt, các doanh nghiệp thiếu mặt bằng kinh doanh phù hợp nhu cầu và điều kiện tài chính.

Nghiên cứu mới đây của Jones Lang LaSalle cho biết, tính đến hết quý III/2018, công suất thuê văn phòng hạng A và hạng B tại TP HCM luôn đạt mức trên 95% trong khi hiện chưa có nhiều nguồn cung mới.

Anh Hồng Nhân, một nhà đầu tư lâu năm cho biết, anh thường tìm căn thương mại diện tích lớn trong các dự án cao cấp, nằm trong khu vực kinh tế năng động để chia nhỏ không gian cho thuê.

"So với mua căn hộ, tôi chọn căn thương mại có vị trí tốt, khả năng khai thác kinh doanh cao, tốc độ tăng giá nhanh hơn và chuyển nhượng cũng dễ dàng hơn", anh Nhân cho biết thêm.

Nhiều nhà đầu tư cho biết rót tiền vào căn thương mại dịch đòi hỏi vốn cao nhưng bù lại, biên độ sinh lời lớn.

Các chuyên gia nhận định nhà đầu tư cần cẩn trọng lựa chọn sản phẩm khi đầu tư loại hình này. Những yếu tố quan trọng cần xem xét bao gồm vị trí, tính liên kết vùng, khu dân cư hiện hữu bao quanh, tiềm lực phát triển kinh tế...

Bên cạnh đó diện tích căn thương mại cũng là yếu tố cần cân nhắc. Những căn diện tích lớn thường được xem trọng hơn bởi có thể chia nhỏ không gian cho thuê, giảm chi phí cho người đi thuê.

Nhiều nhà đầu tư cho biết nếu chọn căn thương mại diện tích nhỏ, sức chứa 4-6 người, chủ nhà chỉ có thể cho tối đa hai doanh nghiệp thuê. Trong khi đó nếu sở hữu căn thương mại diện tích lớn thì có thể chia nhỏ không gian ra cho 3-4 doanh nghiệp. Cách làm này vừa gia tăng lợi nhuận thu về, vừa giúp các doanh nghiệp giảm chi phí.

Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến dự án Thủ Thiêm Dragon tại quận 2 với các căn thương mại diện tích lớn trên 100m2.

Anh Sơn Trần, một nhà đầu tư vừa "xuống tiền" mua một căn thương mại rộng 218m2 tại dự án Thủ Thiêm Dragon (Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM) cho biết, anh căn cứ vào triển vọng tăng giá của dự án, đồng thời số lượng khan hiếm cũng là yếu tố thúc đẩy anh quyết định nhanh.

Thạnh Mỹ Lợi hiện được xem là "đất vàng" khi nằm giữa các khu đô thị quy hoạch hiện đại như Sala, Cát Lái, An Phú - An Khánh... Khu vực này còn kế cận cảng Cát Lái - trung tâm vận chuyển đường thủy của Đông Nam Bộ. Do đó, việc sở hữu căn thương mại tại đây được xem là một lợi thế lớn với giá trị thương mại cao, có thể kiểm soát việc vận hành kinh doanh một cách chủ động.

Thủ Thiêm Dragon có vị trí đắc địa, liên kết vùng tốt, nằm trong khu đô thị lớn có tiềm năng thu hút dân cư. Website: www.thuthiemdragon.com.vn. Hotline: 0908886066.

Anh Sơn Trần chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, với mặt bằng quy mô 218m2, dự kiến anh cho 3-4 doanh nghiệp thuê. Mỗi tháng anh thu khoảng 125 triệu đồng.

"Thế nên dù ban đầu phải đầu tư giá trị tương đối lớn nhưng nhờ được giãn tiến độ thanh toán, cứ hai tháng mới phải trả 5% nên theo tôi tính toán, chỉ khoảng 7 năm đã có thể hoàn vốn và tiếp tục khai thác lợi nhuận lâu dài, bền vững", nhà đầu tư này chia sẻ.

Ngoài ra, theo nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm, điều tiên quyết để thành công khi mua bất động sản thương mại dịch vụ là phải nghiên cứu kỹ để "chọn mặt gửi vàng" ở những chủ đầu tư uy tín, chớp thời cơ đầu tư và có chiến lược phân bố, quản lý tài chính rõ ràng.

Nam Anh