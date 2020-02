Tọa lạc tại số 17 đại Lộ Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh (Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM), khu căn hộ New City có lợi thế đặc biệt về khả năng kết nối khi nằm giữa những đầu mối giao thông huyết mạch như đại lộ Mai Chí Thọ, đường hầm Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ nối liền quận 2 - quận 7 và các tỉnh miền Đông, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dẫn đến sân bay quốc tế Long Thành...

New City Thủ Thiêm nằm trong khu vực có hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ.

Vị trí này cũng giúp New City hưởng trọn những thế mạnh của quận 2 - khu vực có cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ và được tiếp tục đầu tư mạnh mẽ. Các tuyến giao thông lớn kết nối quận 2 và các khu vực lân cận đang gấp rút xây dựng, hoàn thành như Võ Chí Công, Đỗ Xuân Hợp, Liên Phường... Các tuyến đường này không chỉ nối giữa quận 2 và quận 9 mà còn tăng năng lực vận tải hàng hóa từ cảng Cát Lái lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, giải tỏa ách tắc ở khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, kích hoạt phát triển các khu dân cư thuộc hai quận trên. Tuyến đường sắt trên cao metro Bến Thành -Suối Tiên chạy qua quận 2 cũng dần hoàn thiện.

Hạ tầng quy hoạch và phát triển đồng bộ đã kéo theo làn sóng đầu tư gia tăng ở khu vực này. Nhiều khu đô thị quy mô lớn đã hình thành tại quận 2 như Thủ Thiêm, Cát Lái, Sala... Trong đó, Thủ Thiêm được quy hoạch thành khu trung tâm mở rộng của TP HCM đảm nhận chức năng thương mại, dịch vụ và tài chính, với một loạt hệ thống tiện ích đi kèm. Trong vài năm trở lại đây, khu đô thị này đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông cũng như những dự án lớn nội khu.

Bên cạnh lợi thế về giao thông, New City Thủ Thiêm còn sở hữu không gian thoáng đãng, không khí trong lành, gió sông mát mẻ, tầm nhìn ra sông và trung tâm thành phố... nhờ được bao bọc bởi hệ thống cây xanh, mặt nước xung quanh.

Cách dự án 300 m là sông Sài Gòn, sau lưng có hai công viên cây xanh rộng hơn 5 ha. Hướng nhìn ra sông và về trung tâm thành phố của dự án là khu dân thấp tầng nên hầu hết căn hộ về phía này không bị che chắn tầm nhìn. Xung quanh New City đã hình thành các trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị đáp ứng đa dạng nhu cầu sống của cư dân tại đây.

Phối cảnh khu hồ bơi tại khu căn hộ New City Thủ Thiêm.

Trong tương lai không xa, cư dân tại New City có thể thừa hưởng những giá trị mà khu đô thị Thủ Thiêm mang lại, từ tiện ích cao cấp đến các dịch vụ vui chơi giải trí... Dự án cách trạm dừng số 6 thuộc tuyến metro số 2 chỉ ba phút đi bộ - một yếu tố giúp cư dân di chuyển nhanh chóng về trung tâm cũng như gia tăng giá trị trong tương lai.

"Quỹ đất sạch quanh khu đô thị Thủ Thiêm hiện rất hiếm trong khi hạ tầng dịch vụ không ngừng phát triển, giá nhà đất tại đây tăng cao là điều tất yếu", đại diện chủ đầu tư đánh giá.

Hiện tại, khách hàng mua căn hộ tại New City Thủ Thiêm có thể nhận nhà ở ngay với mức trả trước từ hơn một tỷ đồng. Khu căn hộ đặc biệt thích hợp với những người có nhu cầu mua nhà ở tại quận 2 để làm việc, học tập tại các quận trung tâm của thành phố, mua để tích lũy tài sản và khai thác cho thuê hoặc mua để đầu tư bán lại trong 2-3 năm.

Lộc An

