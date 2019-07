Dự án Vincom Shophouse Cẩm Phả xây dựng theo mô hình nhà phố kết hợp trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu để ở và kinh doanh.

Sau hệ sinh thái du lịch đẳng cấp tại Hạ Long, Tập đoàn Vingroup tiếp tục lựa chọn Cẩm Phả để xây dựng dự án bất động sản "2 trong 1" tiêu chuẩn quốc tế Vincom Shophouse Cẩm Phả.

Bắt đầu khởi công từ tháng 11/2018, Vincom Shophouse Cẩm Phả tọa lạc tại địa phận phường Cẩm Bình, nằm trong tổ hợp dự án trung tâm thương mại Vincom Plaza, nơi có hạ tầng giao thông hiện đại và đang được quy hoạch thành tâm điểm phát triển mới của toàn tỉnh.

Vị trí chiến lược giúp Vincom Shophouse Cẩm Phả dễ dàng kết nối tới các công trình trọng điểm của thành phố. Dự án có liên kết vùng thuận tiện nhờ tuyến quốc lộ 18 đi qua các đô thị sầm uất của tỉnh là Hạ Long - Cẩm Phả - Móng Cái.

Dự án đang được triển khai đúng tiến độ với quy trình giám sát thi công nghiêm ngặt.

Vincom Shophouse Cẩm Phả được quy hoạch đồng bộ theo mô hình nhà phố thương mại kết hợp trung tâm thương mại Vincom, đáp ứng nhu cầu để ở và kinh doanh cho cư dân. Hệ thống tiện ích chia sẻ All - In - One (tất cả trong một) tiêu chuẩn 5 sao mang đến những trải nghiệm thân thiện và khác biệt dành cho tất cả cư dân của dự án.

Tiêu chí "Một điểm đến - mọi nhu cầu" của dự án sẽ hội tụ các thương hiệu hàng đầu trong hệ sinh thái của Vingroup như siêu thị VinMart, trung tâm điện máy VinPro, rạp chiếu phim, cùng khu ẩm thực, café...

Mô hình "2 trong 1" đáp ứng để ở và kinh doanh.

Để thu hút đầu tư, Vingroup tung ra nhiều chính sách ưu đãi cho cư dân tương lai. Dù thời điểm bàn giao nhà là quý IV/2019, khách hàng có thể vay lên đến 70% giá trị căn shophouse, lãi suất 0% trong thời hạn 12 tháng đến hết ngày 15/3/2020. Nhờ đó, chủ sở hữu vẫn song song hưởng ưu đãi vay trong khi shophouse đã bắt đầu sinh lời từ hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê.

"Vincom Shophouse Cẩm Phả là dự án có mức giá cạnh tranh, hiện bảng giá đang ở mức thấp so với Móng Cái và Hạ Long hay các địa phương lân cận. Đây là lợi thế giúp khách hàng sinh lợi kép", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Với quỹ căn giới hạn và mức giá cạnh tranh, Vincom Shophouse Cẩm Phả hứa hẹn thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Chia sẻ lý do chọn Cẩm Phả xây dựng dự án tiếp theo, đại diện Vingroup, những năm gần đây, khu vực này có bước phát triển mạnh mẽ. Đứng trước bài toán phát triển bền vững, giảm phụ thuộc vào nguồn tài nguyên không tái tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của địa phương, ban lãnh đạo thành phố đã đặt mục tiêu năm 2030 đưa Cẩm Phả trở thành thành phố công nghiệp - dịch vụ bền vững, đón 1-3 triệu khách du lịch, tăng doanh thu du lịch lên mức 700 tỷ đồng.

Nhờ chính sách này, nhiều nhà đầu tư đã rót vốn về đây với nhiều dự án đẳng cấp quốc tế. Nằm trên trục phát triển kinh tế Hạ Long - Vân Đồn, Cẩm Phả có tiềm năng đầu tư lớn với hàng loạt các công trình quy mô như siêu thị BigC, công viên giải trí, bao biển nối Hạ Long - Cẩm Phả sắp khởi công, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đã đi vào hoạt động. Với lợi thế đó, Vincom Shophouse Cẩm Phả sẽ có nhiều tiềm năng phát triển và thu hút nhà đầu tư.

Tâm Anh