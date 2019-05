Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 810 tỷ đồng sau 3 tháng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý đầu tiên của năm 2019. Theo đó, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 810 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu quý I là 1.714 tỷ đồng, vượt 38% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập ngoài lãi chiếm 19%, cao hơn 68% so với cùng kỳ. Các chỉ số kinh doanh khác như tín dụng, huy động vốn, tổng tài sản lần lượt là 104.632 tỷ đồng, 99.123 tỷ đồng và gần 145.000 tỷ đồng.

Là một trong 2 đơn vị đầu tiên được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận thực hiện chuẩn Basel II từ ngày 1/1, VIB tuân chủ chặt chẽ các quy định về đảm bảo an toàn vốn, đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn Basel II với hệ số CAR đạt 10% và tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 2,2%.

VIB liên tục ghi nhận kết quả tăng trưởng khả quan trong thời gian gần đây.

Trước đó, VIB đã có một năm kinh doanh tích cực. Trong năm 2018, lợi nhuận trước thuế là 2.743 tỷ đồng, hoàn thành 137% kế hoạch. Tổng tài sản đến cuối năm 2018 gần 140.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 17% và ROE ở mức cao 22,5%.

Trong tháng 3, ngân hàng đã tổ chức đại hội cổ đông, thông qua các chỉ tiêu chính cho năm 2019 như lợi nhuận trước thuế 3.400 tỷ đồng, vượt 24% so với năm 2018; tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 10.900 tỷ đồng. Đại hội chấp thuận phương án sử dụng hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ trị giá 175 tỷ đồng để thưởng cho nhân viên.

Bên cạnh các hoạt động tài chính, VIB còn được các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Điển hình là tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance) tại Anh đã trao giải thưởng "Ngân hàng có môi trường làm việc sáng tạo nhất Việt Nam" cho những nỗ lực cải tiến môi trường làm việc và tăng cường sự gắn kết của cán bộ nhân viên trong năm vừa qua.

Vừa qua, tạp chí tài chính The Asset (trụ sở Hong Kong) trao 2 giải thưởng "Ngân hàng số của năm" và "Trải nghiệm khách hàng tốt nhất" cho những nỗ lực của VIB trong chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm và đưa dịch vụ chăm sóc khách hàng lên một chuẩn mực mới. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ngân hàng được The Asset vinh danh trong lĩnh vực ngân hàng số. Website ngân hàng số tại địa chỉ www.vib.com.vn tích hợp nhiều tính năng hiện đại. Khi khách hàng truy cập vào website đăng ký sử dụng sản phẩm và dịch vụ sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn trong vòng 5 phút.

Ngay từ quý I, ngân hàng đã liên tục đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn, mang lại nhiều quyền lợi cho khách hàng. Chẳng hạn chương trình miễn toàn bộ phí rút tiền ATM và phí chuyển tiền vô điều kiện, tặng quà cho khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. 3 tháng vừa qua, đơn vị cũng đã giới thiệu ra thị trường 5 dòng thẻ tín dụng mới, trong đó có loại thẻ VIB Happy Drive, hoàn tiền 2 triệu đồng khi khách hàng mở mới, hoàn 30% phí bảo dưỡng tại các trung tâm bảo dưỡng xe ôtô, tặng đến 500 lít xăng cho tất cả các chi tiêu tích lũy trong năm.

VIB tiếp tục được các tổ chức độc lập đánh giá là một trong 5 ngân hàng có chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên và nâng suất lao động tốt trên thị trường. Trong quý vừa qua, gần 1.000 nhân sự mới đã gia nhập, nâng tổng số nhân sự của nhà băng lên hơn 5.500 người.

Lộc An