Lãi quý III của Samsung giảm hơn 17,5 tỷ USD, khoảng 56% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do nhu cầu về chip nhớ tiếp tục giảm.

Theo báo cáo tài chính quý III Samsung vừa công bố, so với cùng kỳ 2018, doanh thu của hãng giảm 5% xuống còn 53 tỷ USD nhưng tăng 10% so với quý trước đó. Lợi nhuận đạt khoảng 6,7 tỷ USD, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này đã tăng 1,1 tỷ USD so với quý II.

"Lãi quý III giảm so với năm ngoái nhưng đã tăng so với quý trước trong bối cảnh doanh số smartphone tăng và cải thiện trong việc sử dụng màn hình OLED trên di động nhưng vẫn bị cản trở bởi thị trường chip nhớ đi xuống", Samsung nói trong một thông báo. Cổ phiếu hãng công nghệ này đã tăng 2% trên thị trường Seoul sau khi công bố báo cáo tài chính.

Công ty cho biết, doanh số smartphone được cải thiện đáng kể nhờ dòng Note 10 và Galaxy A. Mảng này tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,5 tỷ USD. Dù vậy, Samsung dự đoán, doanh thu smartphone sẽ yếu hơn từ nay đến cuối năm vì ảnh hưởng theo mùa cùng những bất ổn kinh tế.

Hãng nghiên cứu Canalys cho biết hồi tháng 8, Samsung đã chiếm 40% thị phần ở châu Âu, mức cao nhất 5 năm qua. "Samsung đã nhanh chóng tận dụng các vấn đề của đối thủ Huawei với Mỹ", nhà phân tích Ben Stanton của Canalys nhận định.

Lệnh cấm của Mỹ đã tác động đến tham vọng thống trị thị trường smartphone 5G của Huawei trên toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường chuẩn bị cho thế hệ điện thoại không dây tốc độ cực nhanh tiếp theo, các nhà phân tích của Daishin dự đoán, Samsung sẽ chiếm thế thượng phong khi gần như là nhà sản xuất smartphone duy nhất trên thế giới ngoài thị trường Trung quốc.

Samsung cũng kỳ vọng nhu cầu của người tiêu dùng với các thiết bị 5G sẽ tăng mạnh trong năm 2020 khi mạng 5G được mở rộng trên toàn cầu.

Tú Anh (theo CNN)