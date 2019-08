Kết quả kinh doanh ổn định đến từ hàng loạt các dự án đang mở bán giúp doanh nghiệp hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (Tập đoàn CEO, mã CEO trên HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019. Trong đó, doanh thu đạt gần 1.502 tỷ đồng, tăng 138% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 277 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo, mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận này chủ yếu là do tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản là hơn 1.286 tỷ đồng (tăng 196% so với cùng kỳ năm 2018).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tập đoàn đạt 2.565 tỷ đồng, tăng 140% và lợi nhuận sau thuế là 381 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn chủ sở hữu là 2.514 tỷ đồng. So với kế hoạch 3.200 tỷ đồng doanh thu và 445 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tập đoàn đã lần lượt thực hiện hơn 80% và 85,65% chỉ tiêu cả năm.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng của Tập đoàn CEO trong 3 năm gần đây.

Đại diện Tập đoàn CEO cho biết, nguồn doanh thu ổn định đến từ hàng loạt các dự án đang mở bán như khu đô thị River Silk City (phân kỳ II-III) tại Phủ Lý, Hà Nam; khu đô thị Sunny Garden City tại Quốc Oai, Hà Nội; khu nghỉ dưỡng Sonasea Villas & Resort (Phú Quốc, Kiên Giang), Best Western Premier Sonasea Phu Quoc...

"Với hàng loạt dự án liên tục gối đầu, sản phẩm bất động sản hướng đến phân khúc có nhu cầu đầu tư, kinh doanh hoặc ở thực sẽ tiếp tục giúp tập đoàn tăng trưởng cao những tháng cuối năm", lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng.

Trong quý III, Tập đoàn CEO đầu tư mạnh vào hệ thống các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Được quy hoạch trên diện tích 358.5ha, dự án được kỳ vọng sẽ tái hiện hình ảnh thương cảng quốc tế Vân Đồn sầm uất và nhiều dịch vụ giải trí.

Dự kiến, sản phẩm đầu tiên là 192 căn shophouse thuộc phân khu Singapore Shoptel sẽ tung ra thị trường trong 6 tháng cuối năm. Với địa thế tựa lưng vào núi, hướng nhìn ra vịnh Bái Tử Long, Singapore Shoptel là tuyến phố thương mại mang phong cách Singapore, kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang triển khai khu tổ hợp Sonasea Vân Đồn Complex, tạo nền tảng dịch vụ cho du lịch Vân Đồn bứt phá vào năm 2021. Khu nghỉ dưỡng quy mô hơn 1.000 phòng được vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng Accor dưới mô hình "3 thương hiệu 1 điểm đến đẳng cấp 5 sao" bao gồm Pullman, Novotel và Ibis Style. Được phát triển theo mô hình "All in One" - mọi trải nghiệm trong một điểm đến giải trí, Sonasea Vân Đồn Harbor City được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư.

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358,3 ha tại Quảng Ninh là dự án trọng điểm của Tập đoàn CEO.

Ngoài thị trường Quảng Ninh, Tập đoàn CEO tiếp tục mở rộng đầu tư vào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với dự án khu đô thị biển Sonasea Kien Giang City, quy mô 83,5 ha tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

"Việc đầu tư vào thành phố Rạch Giá là bước đi chiến lược mở rộng thị trường trong giai đoạn kế tiếp, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của chúng tôi tại Kiên Giang nói riêng và Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

CEO đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư vào các dự án mới như Sonasea Premier Nha Trang, Sonasea Quảng Bình Resort, Riverine Can Tho City...

Tâm Anh