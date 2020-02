Nửa cuối tháng 1, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành thông suốt với công suất đạt 110%.

Ông Cao Tuấn Sĩ, Phó giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất phụ trách sản xuất cho biết, dịp Tết, nhân sự vận hành bố trí làm việc 24/7, thường xuyên kiểm tra và xử lý các mối nguy về công nghệ, thiết bị.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết đã đưa ra những giải pháp đặc biệt, phối hợp các lực lượng vũ trang, triển khai phương án đảm bảo an ninh an toàn cho dịp Tết.