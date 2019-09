Thị xã sẽ chuyển mình thành đô thị hiện đại với đại lộ rộng 120m, cầu vượt liên thông, khu trung tâm với các công trình căn hộ, thương mại, dịch vụ.

Cuối tháng 6, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết đề án thành lập thành phố Dĩ An. Theo tờ trình, thị xã Dĩ An đã đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc tỉnh về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, được công nhận là đô thị loại III. Việc thành lập thành phố Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở chuyển nguyên trạng về diện tích, địa giới hành chính, dân số.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng thông qua phê duyệt quy hoạch 1/500 của thị xã Dĩ An. Theo đó thị xã sẽ có đại lộ rộng 120m, khu trung tâm với hàng loạt các công trình cao tầng, trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp.

Dĩ An sẽ có đại lộ rộng 120m.

Sau khi nâng cấp lên thành phố, tuyến Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn thị xã Dĩ An sẽ mở rộng lộ giới rộng 113,5m bao gồm làn xe cao tốc, làn nội bộ. Đường Xuyên Á đoạn qua Dĩ An cũng mở rộng lộ giới lên 120m, Vành đai 3 thuộc địa phận Dĩ An lên 64m (đoạn qua Dĩ An trùng với tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành).

Bên cạnh các trục đường giao thông huyết mạch, những trục đường chính đô thị cũng nâng cấp như Quốc Lộ 1K đoạn qua Dĩ An mở rộng lộ giới 54m, DT743 A trở thành đường đô thị lộ giới 25m, DT743B lộ giới 74m, DT743C lộ giới 42m, đại lộ Độc Lập lộ giới 40m... Dự kiến, cuối năm nay, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khởi công cầu vượt 6 làn tại ngã tư 550.

Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, loạt tổ hợp thương mại, dịch vụ, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, chung cư hạng sang... sẽ phát triển trên các trục giao thông đối ngoại quan trọng như DT743, Quốc lộ 1K, Vành đai 3 thuộc địa phận phường Dĩ An, Tân Bình, Bình Thắng, Bình An.

Vincom Plaza nằm trong khuôn viên dự án Charm City sẽ khai trương trong 2 tháng tới.

Trong đó, trục đường DT743 trên phường Dĩ An được kỳ vọng sẽ tập trung nhiều công trình cao cấp. Ngay ở thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt các công trình quy mô được kỳ vọng sẽ làm lột xác toàn bộ Dĩ An đã được đồng loạt khởi công trên trục đường này, quanh ngã tư 550.

Dự kiến quý IV/2019, Vincom Plaza đầu tiên triển khai ở Dĩ An, nằm trong khuôn viên khu phức hợp Charm City sẽ khai trương, góp phần giải quyết tình trạng thiếu trung tâm thương mại - giải trí. Trung tâm sẽ mang đến nhiều tiện ích như hai tầng mua sắm, siêu thị Vinmart, VinPro, rạp chiếu phim Lotte Cinema rộng 1.500m2, hai tầng ẩm thực với các nhà hàng, cửa hàng cà phê đến từ các thương hiệu quen thuộc cùng tuyến phố đi bộ. Nơi đây sẽ trở thành điểm mua sắm, giải trí và ẩm thực hút hàng triệu lượt khách tại khu vực.

Ngay khi Vincom Plaza khởi công, tập đoàn DCT Group cũng triển khai khu phức hợp căn hộ hạng sang Charm City. Trước khi dự án này khởi động, phân khúc chung cư tại Dĩ An đa số thuộc tầm trung hoặc bình dân. Charm City sẽ mang đến không gian sống hiện đại tương tự các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội với trung tâm thương mại trong lòng dự án, rạp chiếu phim Lotte Mart, tổ hợp hò bơi 2.000m2, quán bar độ cao 100m...

Bảo An