Linn Nguyễn: "Thay đổi bản thân sẽ tạo ra giá trị lan tỏa"

Linn Nguyễn từng được vinh danh ở vị trí cao nhất hạng mục "Health & Fitness" tại giải thưởng dành cho các cá nhân và tập thể có sức ảnh hưởng nhất mạng xã hội châu Á năm 2017 do Gushcloud Pte Ltd tổ chức.

Linn Nguyễn trở thành "Health & Fitness Influencer".

- Điều gì khiến Linn gắn bó với fitness?

- Từ thời điểm tôi quyết định thay đổi bản thân, dành thời gian rèn luyện sức khoẻ, thay đổi vóc dáng và nghiên cứu về dinh dưỡng.

Ban đầu vì nhu cầu cá nhân mà tôi tìm hiểu tỉ mỉ về dinh dưỡng và khoa học cơ thể, rồi dần nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của những người xung quanh, giúp tôi có động lực chia sẻ nhiều hơn. Cơ duyên đó đưa tôi trở thành một Health & Fitness Influencer.

- Làm thế bạn có thể kiên trì theo đuổi bộ môn này?

- Khó khăn đầu tiên là trước giờ tôi hoàn toàn không có nhiều kiến thức hoặc tiếp cận trực tiếp với lĩnh vực dinh dưỡng hay thể hình, khiến giai đoạn đầu tiên rơi vào những ngõ cụt. Tôi đã tập luyện nhiều tháng nhưng không đem lại kết quả, cơ thể đau nhức, cân nặng không ổn định và sức khỏe tinh thần vẫn chênh vênh.

Sau đó, tôi khắc phục bằng cách đọc sách và thử nghiệm các cách giảm cân, tăng cân và tập luyện khác nhau để tìm ra những phương pháp phù hợp nhất cho bản thân cũng như các bạn nữ.

Đọc sách giúp Linn có thêm những góc nhìn mới mẻ mỗi ngày.

- Bạn nhận được những gì khi theo đuổi đam mê?

- Con đường tôi theo đuổi không chỉ ngày một ngày hai sẽ cho ngay thành quả, vì thế giá trị lớn nhất với tôi là những kinh nghiệm và kiến thức gặt hái được.

Vào thứ Ba hàng tuần, tôi thường mở chương trình trò chuyện online với các bạn theo dõi mình trên Instagram. Tài khoản trên Youtube của tôi nhận được nhiều tâm sự từ các bạn trẻ. Tôi chia sẻ những góc nhìn với họ. Cứ như vậy, số lượng mọi người theo dõi tôi trên Instagram tăng lên mỗi ngày, giúp tôi tăng thêm nhiều động lực để tiếp tục hành trình.

Linn chia sẻ kiến thức, góc nhìn với cộng đồng các bạn trẻ trên Instagram.

- Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với bạn?

- Khi tôi được vinh hạnh nhận được giải thưởng "Winner of Top Health & Fitness Influencer of Vietnam" tại lễ trao giải Asia Influence 2017. Từ lúc đó, tôi nhận thức rõ rằng mình cần phải luôn trau dồi, học hỏi; ngoài kia còn rất nhiều người giỏi và tôi cực kỳ may mắn khi được mọi người ủng hộ.

- Linn có lời khuyên gì cho các bạn trẻ, những người đang cân nhắc lựa chọn giữa đam mê với một công việc ổn định?

- Tôi nghĩ rằng các bạn có thể xem xét các phương án khả thi như: nếu tiếp tục làm việc trong bao lâu thì sẽ đủ khả năng tài chính để tạm nghỉ việc trong một thời gian. Trong quá trình đó, bạn vẫn nên cố gắng duy trì kết quả công việc tốt bởi đó là trách nhiệm cần phải hoàn thành.

Bên cạnh đó, các bạn nên lắng nghe bản thân nhiều hơn, tìm hiểu mình yêu thích điều gì, điều gì làm bạn hứng khởi vào mỗi sáng thức dậy và bắt đầu tìm nguồn động lực thực hiện. Điều cốt lõi vẫn luôn nằm ở chính bạn.

Dù vậy, nên cạnh đam mê, tôi nghĩ các bạn trẻ cần thêm sự kiên trì, bởi không có con đường tắt đến thành công.

Linn chọn phong cách sống chuẩn nhẹ với LG gram.

- Ngoài Health & Fitness, Linn còn có những sở thích nào?

Tôi thích chạy bộ hoặc đi du lịch. Đôi khi công việc nhiều quá, tôi di chuyển hầu như 24/24.

Chính vì những sở thích này mà thời lượng pin của các thiết bị như điện thoại hay laptop là một yếu tố quan trọng cho tôi cân nhắc lựa chọn thiết bị phù hợp. Bên cạnh đó, thiết kế tinh tế phù hợp với chức năng và trọng lượng nhẹ là một trong những tiêu chí tôi quan tâm. Tôi sẽ ưu tiên những thiết kế gọn nhẹ và thanh lịch để có thể mang theo trong chiếc túi tote hay dùng, hoặc bỏ cùng với balo đi tập mà không cần lo lắng về vấn đề trọng lượng hoặc độ dày của laptop. Nên tôi lựa chọn LG gram là người bạn đồng hành cho mình trong mọi chặng đường.

Minh Chi