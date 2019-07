Công ty LinkHouse Miền Trung được vinh danh trong khuôn khổ sự kiện "Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam lần 4 năm 2019".

Giải thưởng do Hiệp hội môi giới Việt Nam (VAR) tổ chức và bình chọn dành cho các sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu nhất năm. Tiêu chí đánh giá gồm quy mô sàn giao dịch (số lượng văn phòng và số lượng nhà môi giới); lượng giao dịch thành công; trang thiết bị, công nghệ, cơ sở hạ tầng; hoạt động cộng đồng, những đóng góp cho xã hội và uy tín của đơn vị đối với người lao động, khách hàng, đối tác và xã hội.

Các doanh nghiệp được vinh danh trong Top 10 sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu năm 2018.

Dấu ấn trên thị trường

LinkHouse Miền Trung đi vào hoạt động từ năm 2017. Sau hơn 2 năm gia nhập thị trường, công ty phân phối và phát triển nhiều dự án từ trung cấp đến cao cấp tại Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang... Các dự án tiêu biểu gồm: Phú An Khang, Royal Hội An, Homeland Central Park, Sơn Trà Ocean View, Vinhomes Grand Park, Homeland Paradise Village...

Bên cạnh đó, LinkHouse Miền Trung là đối tác phân phối hàng đầu của các nhà đầu tư trong phân khúc bất động sản cao cấp, điển hình là dự án Đảo Xanh Sky Villas sắp ra mắt.

Ông Hồ Nguyên Trưởng - Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản LinkHouse Miền Trung nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

Chiến lược thu hút nhân tài

Hơn 2 năm thành lập, LinkHouse Miền Trung vươn lên mạnh mẽ, tạo nên đột phá với những chính sách thu hút nhân tài khác biệt. Hiện công ty có trên 200 nhân sự, gồm khá đầy đủ các bộ phận: kinh doanh, marketing, hành chính nhân sự, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, pháp chế, đầu tư...

Xác định rõ nhân tài là nhân tố chính của LinkHouse Miền Trung, công ty tăng cường đầu tư cho môi trường, không gian làm việc, chính sách đãi ngộ. Mỗi nhân viên có cơ hội đào tạo, phát triển, thăng tiến trong công việc. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn, tổ chức những cuộc thi tính sáng tạo cho nhân viên hàng năm.

Tập thể nhân viên LinkHouse Miền Trung.

LinkHouse Miền Trung - nơi tạo lập sự khác biệt

"Mỗi cán bộ nhân viên của công ty là đại diện thương hiệu của LinkHouse Miền Trung. Mỗi thành viên của gia đình LinkHouse Miền Trung sẽ luôn mang trong mình tinh thần khởi nghiệp", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Với tôn chỉ "Tạo lập sự khác biệt", những thành quả kinh doanh của LinkHouse Miền Trung luôn được gặt hái từ những giá trị khác biệt, khẳng định đội ngũ trẻ trung, giàu tham vọng, luôn sẵn sàng học hỏi, trang bị kiến thức, nhiệt huyết và tinh thần làm việc cao. Đề cao sự sáng tạo, các nhân sự của công ty luôn hướng đến những thương vụ tốt nhất cho đối tác của mình.

Thành quả công ty đạt được trong thời gian qua do chính khách hàng và các đối tác mang lại. Điều đó đưa LinkHouse Miền Trung trở thành sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu trên thị trường. Xác định rõ sứ mệnh của mình, LinkHouse Miền Trung không ngừng tìm hiểu, khảo sát, nắm bắt những nhu cầu của khách hàng từ đó có những giải pháp phù hợp với thực tế đề ra.

"Những nụ cười của khách hàng sau mỗi giao dịch thành công là niềm hạnh phúc mà LinkHouse Miền Trung nhận được. Đó là tất cả giá trị LinkHouse Miền Trung đang có", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

(Nguồn: LinkHouse Miền Trung)