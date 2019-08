Các loại cửa thép sử dụng công nghệ Nhật Bản có chất lượng và tính thẩm mỹ so với phương pháp truyền thống.

Đại diện Lecmax cho biết, doanh nghiệp đang áp dụng hai kiểu thiết kế gồm kiểu truyền thống áp dụng công nghệ hàn điểm và thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản để sản xuất các loại cửa thép căn hộ, cửa thép chống cháy. Các sản phẩm sản xuất theo thiết kế kiểu Nhật Bản được khách hàng, đối tác đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và tính thẩm mỹ.

Khách hàng tìm hiểu dòng cửa thép tiêu chuẩn Nhật Bản của Lecmax tại triển lãm Vietbuild 2019.

Thiết kế theo kiểu Nhật Bản, các chi tiết của sản phẩm được liên kết với nhau bằng hệ thống ngàm, sập giúp phần ghép nối trở lên khỏe hơn do diện tích tiếp xúc, liên kết với nhau tại nhiều điểm. Bên cạnh đó, công nghệ này khắc phục giúp các mối hàn không bị han, gỉ sau một thời gian sử dụng. Do vậy, kiểu thiết kế Nhật Bản đảm bảo chất lượng sản phẩm, tính thẩm mỹ hơn so với sản phẩm sử dụng công nghệ hàn truyền thống.

Khách hàng tìm hiểu các dòng cửa thép căn hộ sơn vân gỗ, thép Hàn Quốc, thép PVC tại showroom.

Với 15 năm phát triển, Lecmax hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các loại cửa thép chống cháy, cửa thép căn hộ, cửa thép đa chức năng, cửa trượt tự động - bán tự động, cửa cuốn chống cháy, vách kính chống cháy, cửa nhựa ABS và các loại cửa đặc thù như cửa kho lạnh, cửa bọc chì, cửa bọc đồng, cửa chống nổ.

Hiện nay, Lecmax sở hữu nhà máy rộng 15.000 m2 với hệ thống máy móc hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, đội ngũ kỹ sư, công nhân nhiều kinh nghiệm thường xuyên được các chuyên gia từ Nhật Bản hướng dẫn và đào tạo. Năng lực sản xuất đạt 350.000 m2 sản phẩm cửa thép và 400.000 bộ cửa ABS mỗi năm.

Sản phẩm của Lecmax được nhiều chủ đầu tư lớn như Vincom, Novaland, Hải Phát, Đại Quang Minh, FLC, Lạc Hồng, Hà Đô, Phục Hưng, Samsung... sử dụng cho các công trình. Các dự án lớn Lecmax đã tham gia cung cấp và thi công gồm khu đô thị Tân Cảng - Landmak 81, Tổ hợp khu căn hộ cao cấp Park Hill - Time City, khu đô thị Đại Quang Minh Sala, Tòa nhà FLC Phạm Hùng, khu đô thị Vinhome Ocean Park, khu đô thị Ecopark, Vinhome Greenbay, Vinhome Skylake...

Chi tiết tham khảo tại www.lecmax.vn hoặc liên hệ hotline 0888 233 255, email: info@lecmax.com.

Tâm Anh