Dự án cung cấp ra thị trường 1.200 căn hộ từ tháng 9 năm nay tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội.

Chị Lan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết hiện gia đình có 7 người, 3 thế hệ cùng sống chung, chia sẻ không gian sinh hoạt tại một căn hộ trong ngõ chật hẹp. Xung quanh khu vực này, nhiều người đã di chuyển ra các vùng lân cận để nâng cao chất lượng cuộc sống nhưng vẫn tiện bề chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ.

"Hai vợ chồng tôi tìm kiếm những dự án gần hồ Gươm để thuận tiện trong đi lại. Le Grand Jardin đáp ứng đủ tiêu chí về khoảng cách cũng như chất lượng căn hộ", chị Lan nói.

Theo chị, với quỹ đất hẹp, khan hiếm, sự lựa chọn của khách hàng tại các quận trung tâm ngày càng ít đi. Với cùng một số tiền, khách hàng có thể mua một căn hộ cao cấp ven đô. Khi vào nội đô, giá căn hộ cùng phân khúc cao hơn nhiều.

Sức hút của dự án gần trung tâm như Le Grand Jardin, theo chuyên gia đến từ yếu tố lợi điểm về hệ thống hạ tầng hoàn thiện, kết nối giao thông thuận tiện. Sinh sống tại khu vực này, cư dân dễ dàng di chuyển ra các tỉnh thành như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang. Các tuyến đường đi thẳng ra sân bay Nội Bài chỉ mất 40 phút lái xe ô tô.

Trong tương lai gần, những dự án giao thông mới phê duyệt như đường Trần Hưng Đạo nối quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu ven đô.

Trong vòng bán kính 1km quanh Le Grand Jardin có trên 10 trường học từ các cấp mầm non đến trung học như: Trường liên cấp Vinschool, Trường quốc tế Anh Việt liên cấp BVIS, Trường mầm non Sao Xanh, Trường mầm non Hoa Sữa, Trường mầm non, Trường tiểu học Phúc Đồng, Trường tiểu học Sài Đồng. Hệ thống giáo dục phát triển tạo môi trường học tập chất lượng cho con cư dân nhí.

Trung tâm thương mại Aeon Mall cách Le Grand Jardin 2km. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Le Grand Jardin cũng sở hữu tiện ích ngoại khu phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu của nhiều độ tuổi như Aeon Mall, BigC, Vincom Plaza Long Biên.

Dự án Le Grand Jardin phát triển bởi Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco 3), một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu Thủ đô. Dự án sở hữu thiết kế hợp lý, hệ thống giao thông với lối lên xuống tầng hầm và bãi đỗ xe ngoài trời an toàn.

Từ tháng 9/2019 Le Grand Jardin bắt đầu giới thiệu ra thị trường hơn 1.120 căn hộ.

Thành Dương