Hơn 500 khách hàng đã tham dự chương trình công bố dự án Icon Central sáng 5/10, tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP HCM.

Theo đại diện chủ đầu tư, hơn 95% sản phẩm của giai đoạn 1 đã được đăng ký giữ chỗ ngay tại sự kiện. Lễ công bố đồng thời diễn ra hợp tác tư vấn giám sát thi công xây dựng Icon Central giữa nhà phát triển dự án và công ty TNHH Apave.

Dự án có vị trí đắc địa tại Dĩ An, gồm 469 sản phẩm với tiện ích đa dạng, có thể vừa ở, vừa kinh doanh.

Ký kết hợp tác tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án Icon Central giữa đại diện Danh Việt Group (bên trái) và Apave.

Anh Võ Minh Vương, một khách hàng ở Gò Vấp, TPHCM đã đăng ký giữ chỗ Shophouse Icon Central vì kỳ vọng vị trí đắc địa của dự án sẽ thuận lợi cho công việc kinh doanh. Theo anh, dự án tiếp giáp khu dân cư đông đúc, nằm giữa 2 khu công nghiệp lớn là Sóng Thần và VSIP, tạo ra nhu cầu về ở và ăn uống, giải trí.

"Ngoài trung tâm thương mại, khu vực này chưa có phố mua sắm, ăn uống trải nghiệm như các đô thị tại TP HCM như Cityland Gò Vấp. Nhận thấy quy hoạch bài bản và có nét tương đồng với Gò Vấp, tôi quyết định sở hữu một căn shophouse. Tầng trệt sẽ cho thuê thương mại hoặc làm văn phòng kinh doanh còn 2 tầng sẽ cho các chuyên gia thuê ở", anh Vương dự định.

Phối cảnh dự án Icon Central.

Icon Central toạ lạc tại đường số 5, phường Tân Đông Hiệp, ngay trung tâm Dĩ An và Thuận An, thuận tiện kết nối đến các tiện ích trong khu vực chỉ từ 5 đến 10 phút như Aeon Mall, Vincom Dĩ An, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế, khu hành chính, trường học quốc tế, ga, sân golf... Dự án chỉ cách trung tâm TP HCM khoảng 30 phút di chuyển.

Icon Central được lấy cảm hứng từ đại lộ mua sắm Champs-Élysées nước Pháp. Với đường nét kiến trúc độc đáo, vỉa hè được lát gạch granite sang trọng, dự án mang hơi hướng kiến trúc Châu Âu đương đại, hoà cùng sức sống của thành phố trẻ Dĩ An và sự năng động của nền kinh tế Bình Dương.

Icon Central bao gồm 469 sản phẩm townhouse và shophouse với diện tích đa dạng từ 60 -100 m2, quy hoạch với 4 mặt tiền rộng thoáng, tiếp giáp khu dân cư đông đúc, kinh doanh phát triển.

Dự án xây dựng theo mô hình 2 trong một, vừa để ở vừa kinh doanh. Chủ nhân Icon Central có thể sử dụng mặt tiền ở tầng trệt để cho thuê hay tự kinh doanh, còn các tầng trên là không gian sinh hoạt của gia đình, vừa riêng tư lại dễ quản lý.

Đáp ứng nhu cầu của thị trường

Bình Dương là một trong 21 thành phố thông minh của thế giới và đứng thứ 3 cả nước về thu hút dòng vốn FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 33 tỷ USD. Mỗi năm, hàng trăm ngàn lao động, chuyên gia đến đây làm việc trong các doanh nghiệp, nhà máy, đóng góp vào sức tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ của thành phố những năm gần đây.

Trong đó, Dĩ An nổi bật là thủ phủ công nghiệp của Bình Dương, quy tụ hàng loạt các khu công nghiệp lớn của tỉnh. Mới đây, nghị quyết thành lập TP Dĩ An đã chính thức được phê duyệt. Thêm vào đó, hàng loạt dự án hạ tầng đã góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giao thương của khu vực này.

Tại Bình Dương, Dĩ An là một trong những khu vực có sự hoàn thiện về hạ tầng, tiện ích xã hội, đồng thời là trung tâm giao dịch thương mại. Tại đây cũng quy tụ lượng lớn dân cư, chuyên gia, kỹ sư, người lao động về sinh sống và làm việc, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở và các hoạt động mua sắm, ăn uống, giải trí...

Nhiều chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cũng được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng ngành thương mại- dịch vụ, kinh tế. Dĩ An còn thu hút cộng đồng khởi nghiệp phát sinh nhu cầu thuê văn phòng đại diện, công ty.

"Đây là những minh chứng cho thấy nhu cầu thật của thị trường bất động sản Dĩ An, cơ hội để phát triển thương mại, cho thuê và ở", đại diện dự án Icon Central khẳng định.

Icon Central được phát triển bởi Danh Việt Group và phân phối chính thức bởi Cen Sài Gòn, GM Holdings, Danh Việt Holding, Danh Khôi Việt (DKRV).

