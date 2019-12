Shopee và Lazada tiếp tục cạnh tranh vị trí hàng đầu trong thị trường Đông Nam Á còn Tokopedia, Tiki và Sendo cũng đax có những bước tiến lớn.

Báo cáo Thương mại Điện tử Đông Nam Á do iPrice Group, App Annie và SimilarWeb vừa công bố cho biết, Shopee và Lazada đều sở hữu các ứng dụng di động mạnh, với số lượng người dùng cao trong quý III.

Trong đó, Lazada đứng đầu bảng xếp hạng tại 4 trong số 6 quốc gia được nghiên cứu gồm Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Không kém cạnh, Shopee đứng đầu ở Indonesia và Việt Nam, hai thị trường thương mại điện tử được Google đánh giá là có tiềm năng phát triển cao nhất Đông Nam Á.

Xếp hạng của Lazada và Shopee về ứng dụng thương mại điện tử có người dùng hàng tháng cao nhất quý III tại các thị trường (từ trái sang) Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Nguồn: iPrice

Đầu tháng 12, Lazada cũng vừa tung ra "chiêu mới" với dịch vụ cam kết giao hàng đúng hạn đầu tiên ở Đông Nam Á. Theo đó, khách hàng khi mua các sản phẩm thuộc gian hàng LazMall sẽ được cam kết thời gian giao và được đền bù nếu không sai hạn. Dịch vụ được triển khai cùng lúc tại Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines.

Động thái của Lazada diễn ra khi Shopee sắp tổ chức lễ hội mua sắm 12/12 mừng sinh nhật. Cho đến nay, chiến dịch quảng bá cho chương trình đã đồng loạt "lên sóng" khắp Đông Nam Á với các ưu đãi như miễn phí giao hàng, hoàn tiền, trúng iPhone, livestream Shopee Live, chơi game thực tế ảo Shopee Catch...

Bên cạnh hai "kỳ phục địch thủ" Lazada và Shopee, một số sàn đáng chú ý khác trong bảng xếp hạng ứng dụng di động khu vực Đông Nam Á là Tokopedia, kỳ lân đến từ Indonesia, cùng với Sendo và Tiki của Việt Nam.

Cụ thể, ứng dụng di động của Tiki và Sendo lần lượt xếp hạng 8 và 9 toàn khu vực về số lượng người sử dụng hàng tháng. Riêng Sendo còn xuất hiện trong top 5 ứng dụng thương mại điện tử được tải xuống nhiều nhất trong quý vừa rồi. Trước đó, theo báo cáo e-Conomy SEA 2019, Sendo và Tiki cũng được Google đánh giá là có tiềm năng trở thành những "kỳ lân" công nghệ trong tương lai.

Trong khi ứng dụng di động tiếp tục là cuộc so kè của Shopee và Lazada thì trên nền tảng website, các công ty nội địa lại đang thắng thế. Tại Indonesia, Tokopedia tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng về lượng truy cập website trong quý III. Theo một số nguồn tin, công ty này đang đặt tham vọng gọi vốn đến 1,5 tỷ USD.

Tại Việt Nam, Sendo, Thegioididong và Tiki đều lần lượt xếp trên "đại gia" Lazada trong bảng xếp hạng này. Đây cũng là lần đầu tiên Sendo có mặt trong top 2. Và sau nhiều quý liền tăng trưởng về lượng truy cập website, Sendo mới đây đã hoàn tất gọi vốn thêm 61 triệu USD.

Các website thương mại điện tử có lượng truy cập cao nhất quý III/2019 theo quốc gia. Nguồn: iPrice

Báo cáo của iPrice cũng chỉ ra những xu hướng mới của thương mại điện tử Đông Nam Á từ đầu năm 2019 đến nay.

Thứ nhất, 9 trong số 10 ứng dụng có lượng người sử dụng cao nhất trong quý III thuộc về các sàn đa ngành. Điều này cho thấy, khi lựa chọn mua sắm trên di động, người tiêu dùng Đông Nam Á có xu hướng chuộng các ứng dụng cung cấp đa dạng sự lựa chọn về mặt hàng.

Thứ hai, báo cáo ghi nhận sự xuất hiện bất ngờ của Wish - ứng dụng thương mại điện tử đến từ Mỹ - tại các thị trường Đông Nam Á trong quý vừa qua. Chỉ trong vòng một quý, Wish đã len lỏi vào top 10 ứng dụng thương mại điện tử tại 5/6 quốc gia, trừ Việt Nam) và là ứng dụng được tải về nhiều thứ tư trong toàn khu vực. Tại Mỹ, Wish nổi tiếng với khả năng cung cấp đa dạng mặt hàng ở mức giá rẻ và phù hợp các nhu cầu ngách của người mua.

Thứ ba, một xu hướng rõ rệt khác là sự trỗi dậy của "shoppertainment", tức kết hợp giữa mua sắm và giải trí. Trong năm nay, gần như đồng loạt các sàn thương mại điện tử lớn đều thử nghiệm tính năng livestream ngay trên ứng dụng mua sắm, đồng thời liên kết với các ngôi sao giải trí để thu hút người xem.

Lazada lần đầu ra mắt tính năng này vào tháng 3 và mời nữ nghệ sĩ Dua Lipa biểu diễn nhân dịp sinh nhật của họ. Shopee cũng không kém cạnh khi tung ra tính năng tương tự vào tháng 6 cùng bản hợp đồng với siêu sao Ronaldo cho lễ hội mua sắm 9/9.

Trong lễ hội mua sắm 11/11, Shopee Philippines đã tổ chức một buổi livestream kéo dài đến 12 giờ. Trong chương trình này, rất nhiều phần quà và mã giảm giá đã được tung ra, bao gồm cả 5 chiếc điện thoại iPhone 11.

Còn tại Việt Nam, sau thời gian thử nghiệm, tháng 9 vừa qua, Tiki cũng đã tung ra tính năng TikiLIVE ngay trên ứng dụng di động. Một quý sau khi tính năng này ra mắt, Tiki thăng một bậc trên bảng xếp hạng lượt tải về tại Việt Nam, vượt qua Lazada và lọt vào top 3 toàn quốc.

Viễn Thông