Nhân sự kiện chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam của thương hiệu thời trang nam cao cấp Canali đến từ Italy, Giám đốc kinh doanh Paolo Canali đã có những chia sẻ thú vị về thương hiệu và một vài thông điệp gửi tới những quý ông đang theo đuổi hình ảnh thời trang sang trọng, lịch lãm ở Việt Nam.

Ông Paolo Canali - Giám đốc kinh doanh Paolo Canali của Tập đoàn Canali.

- Đâu là điểm nổi bật ở thương hiệu Canali mà ông tự hào nhất?

- Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, giờ đây Canali đã trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu lĩnh vực thời trang cao cấp dành cho nam giới. Hiện tại, Canali đã nhận sự yêu thích và ủng hộ từ phái mạnh trong nước cũng như trên khắp thế giới. Đây chính là điều khiến tôi cảm thấy tự hào nhất.

Cửa hàng Canali tại 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

- Cụm từ "Made in Italy" có ý nghĩa như thế nào?

- Chúng tôi đặc biệt coi trọng ý nghĩa của cụm từ “Made in Italy’’. 100% các sản phẩm của Canali được sản xuất ngay trong lòng Italy. Chúng tôi sở hữu 6 nhà máy chuyên biệt tại Italy với hơn 1.600 thợ may lành nghề, nên có nền tảng để khẳng định về chất lượng của các sản phẩm Canali.

Ngoài ra, chúng tôi còn có thể tin tưởng vào kỹ năng và tay nghề từ các nghệ nhân kinh nghiệm của Canali, để đảm bảo chất lượng tối đa các nguồn nguyên liệu và kỹ thuật may. Không đơn thuần chỉ là phương pháp hay căn bản, việc may đo còn đòi hỏi một bản năng tự nhiên đã được đúc kết từ những người thợ may thủ công ở Italy. Với chúng tôi, cụm từ “Made in Italy” không chỉ để đề cao tiêu chuẩn chất lượng, mà còn là một niềm tự hào về văn hóa may đo của Italy.

- Cửa hàng mới của Canali tại Việt Nam có ý nghĩa thế nào đối với thương hiệu?

- Việc khai trương cửa hàng Canali tại Việt Nam là một dấu mốc quan trọng đối với thương hiệu. Những năm gần đây, nhiều nhãn hàng Italy đẳng cấp du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng thị trường tại đây rất cần một màu sắc Italy sang trọng, thanh lịch những vẫn hiện đại và có tính ứng dụng cao.

Dù đã ấp ủ mong muốn mang thương hiệu Canali đến gần với khách hàng tại Việt Nam từ cách đây nhiều năm, song chúng tôi đã dành nhiều thời gian để lựa chọn một đối tác am hiểu và có nhiều kinh nghiệm, phù hợp với Canali.

Khi gặp gỡ và làm việc cùng đại diện của công ty thời trang Danti - đơn vị đã có gần 30 năm kinh nghiệm phân phối độc quyền các thương hiệu quốc tế nổi tiếng dành cho nam giới, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và quyết định cùng Danti ký kết hợp tác chiến lược phân phối Canali tại thị trường Việt Nam.

Từ trái qua: Ông Riccardo Papa - Phó Chủ tịch Icham; ông Michele D’Ercole - Chủ tịch Icham; ông Đặng Ngọc Tình - Tổng giám đốc công ty Danti; ông Paolo Canali - Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Canali; ông Antonino Tedesco - Trưởng VP Kinh tế và Thương mại, Đại sứ quán Italy tại Hà Nội; ông Vincenzo Carrieri - Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương từ Canali.

- Đàn ông Việt Nam cần ăn mặc như thế nào để thể hiện cá tính thời trang riêng biệt?

- Sẽ không có một hình mẫu chung nào cho một quý ông đích thực cả. Vì chúng tôi hiểu rằng, mỗi cá nhân đều có cá tính thời trang khác nhau và cần được định hình phong cách riêng của chính mình.

Các quý ông luôn tìm kiếm sự đặc biệt, mỗi người đều là thượng khách khi tìm đến Canali. Vì vậy, khi họ đã tin yêu và lựa chọn Canali, chúng tôi luôn đảm bảo cho họ nét độc đáo riêng biệt.

Với nguyên tắc luôn giữ vững các giá trị của Canali, chúng tôi không ngừng lồng ghép, sáng tạo các yếu tố mới và phá cách cho các bộ trang phục.

- Quan điểm của ông về sự thành công của một thương hiệu là gì?

- Canali được thành lập vào năm 1934 tại Triuggio, Milan, bởi 2 anh em của ông tôi là Giacomo và Giovanni Canali. Qua 84 năm, hiện, thương hiệu được tiếp quản và phát triển bởi thế hệ thứ ba. Cả ba thế hệ đã hoàn toàn cống hiến những bí quyết và chuyên môn để xây dựng nên hình ảnh đại diện cho thương hiệu trên toàn thế giới ngày nay.

Chúng tôi luôn giữ vững nền tảng, bí quyết và truyền thống may đo thủ công lâu đời của gia đình, song luôn không ngừng đề cao tinh thần phá cách, sáng tạo. Chúng tôi quyết tâm thành công và luôn cam kết về chất lượng, vẻ đẹp và sự xuất sắc. Đây chính là sự cống hiến trong công việc và niềm đam mê giúp Canali ngày càng phát triển.

Phát Đạt