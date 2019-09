Khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng KN Paradise nhận giải thưởng tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 hôm 23/8.

Giải thưởng Vietnam Property Awards vừa diễn ra lần thứ 5 tại khách sạn InterContinental Saigon vào ngày 23/08/2019. Sự kiện năm nay có sự tham dự của hơn 20 chủ đầu tư uy tín trên khắp cả nước. Trong đó, Khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng KN Paradise giành về giải thưởng quan trọng "Dự án Nghỉ Dưỡng Phức Hợp Tốt Nhất (Best Integrated Resort Development).

Chủ đầu tư KN Cam Ranh nhận giải Best Integrated Resort,

KN Paradise được đánh giá cao nhờ sở hữu các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đa dạng. Tại đây có nhiều điều bất ngờ với đặc trưng văn hóa, ẩm thực đa quốc gia từ châu Âu đến châu Á, từ quốc tế đến địa phương sẽ đem đến vô vàn những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Về vị trí, dự án tọa lạc ngay tại Bãi Dài, một trong những bãi biển được bình chọn đẹp nhất hành tinh và liền kề Sân bay Quốc tế Cam Ranh, kết nối cả bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ.

KN Paradise gây ấn tượng với quy hoạch và kiến trúc độc đáo, gồm 5 phân khu chức năng: Giải trí – Nghỉ dưỡng, Sân Golf, Thương mại – Dịch vụ, Bất động sản và Tiện ích cộng đồng.

Khu Hill Resort 6 sao và Cầu Tình Yêu tại dự án KN Paradise.

Dọc theo bờ biển là các cụm khách sạn, resort 4 đến 6 sao, nhiều câu lạc bộ bờ biển sôi động và Quảng trường trung tâm có sức chứa hơn 40.000 người. Các hệ thống Thương mại dịch vụ, Trung tâm giải trí, Sân golf, Công viên nước, Công viên chuyên đề, Trường học, Bệnh viện quốc tế, ... được bố trí tối ưu.

Sân KN Golf Links 27 lỗ đạt chuẩn quốc tế đã đi vào hoạt động từ tháng 10/2018, được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman. Không chỉ chinh phục giới chơi golf bằng tính chuyên nghiệp, các tiện ích như Nhà câu lạc bộ, Sân tập, Học viện golf Châu Á cũng mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho mọi golf thủ. Sân được bình chọn là Sân golf mới tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương 2018, và nhiều giải thưởng khác.

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh liền kề KN Golf Links.

Ngoài giải thưởng Best Integrated Resort Development, KN Paradise còn nhận về 4 giải thưởng khác cho hạng mục resort 5 sao "Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh". Các giải thưởng lần lượt là "Dự án Khách sạn tốt nhất _ Best Hotel Development", "Thiết kế nội thất khu nghỉ dưỡng đẹp nhất _ Best Resort Interior Design", "Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu nghỉ dưỡng đẹp nhất _ Best Resort Landscape Architectural Design" và "Dự án thân thiện môi trường nhất _ Best Green Development".

Trước đó, chủ đầu tư dự án còn nhận giải "Khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam" tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2019 vừa qua.

Giải thưởng Asia Property Awards được khởi xướng từ năm 2005 và lần lượt tổ chức tại hơn 15 quốc gia Châu Á. Đến năm 2015, giải thưởng chính thức ra mắt tại Việt Nam với tên gọi Vietnam Property Awards (VPA). Các tiêu chí giải đảm bảo sự khắt khe, kỹ càng trong từng khâu đánh giá.

PropertyGuru thành lập hội đồng giám khảo với những chuyên gia có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao trong ngành. Theo các chuyên gia Bất Động Sản, những giải thưởng của VPA nói chung và VPA 2019 nói riêng đã mang đến động lực và khuyến khích các dự án vươn tầm chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.

An Bình