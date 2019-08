GDP quý II/2019 của Hong Kong tăng yếu hơn nhiều so với dự kiến và tình hình có thể còn tệ hơn nếu biểu tình kéo dài.

Số liệu sơ bộ do chính quyền Hong Kong công bố hôm qua (31/7) cho biết, GDP đặc khu chỉ tăng 0,6% trong quý II/2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tăng trưởng quý yếu nhất trong thập kỷ qua và thấp hơn nhiều so với mức dự báo 1,5% theo khảo sát ý kiến từ chuyên gia của Bloomberg.

So với quý I/2019, GDP giảm 0,3%. Chính quyền Hong Kongcho biết xuất khẩu hàng hóa giảm do sản xuất và thương mại ở châu Á suy yếu. Hoạt động đầu tư cũng giảm.

"Khi niềm tin vào nền kinh tế suy giảm, do các rủi ro và thách thức với nền kinh tế toàn cầu ngày càng tăng, tiêu dùng chỉ tăng rất nhẹ, còn đầu tư kinh doanh nhìn chung giảm sâu", người phát ngôn của chính quyền Hong Kong nói.

Các nhà phân tích cho biết triển vọng tăng trưởng của trung tâm tài chính hàng đầu châu Á là yếu và có thể xấu hơn nếu các cuộc biểu tình trong hai tháng qua vẫn tiếp tục. Các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra 8 ngày cuối tuần liên tiếp.

Một góc quang cảnh biểu tình ở Hong Kong hôm 28/7 vừa qua. Ảnh: CNN

"Tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung dường như sẽ tăng lên, đặc biệt là nếu các cuộc đàm phán thương mại vẫn đổ vỡ như chúng ta thấy. Và với các cuộc biểu tình trở nên dữ dội và gây rối hơn, có nguy cơ tác động lớn hơn đến hoạt động trong các quý tới", Julian Evans-Pritchard - Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Capital econom cảnh báo.

Các ngành bán lẻ và du lịch của Hong Kong cũng có thể bị ảnh hưởng. "Dù là cửa hàng nhỏ trên phố hay trung tâm mua sắm, hầu hết đã phải rút ngắn thời gian hoạt động để chờ người biểu tình rời đi", Iris Pang - Nhà kinh tế học Trung Quốc tại ING nói.

Sau đợt biểu tình mới nhất, Phòng Thương mại Mỹ tại Hong Kong hôm thứ hai kêu gọi lãnh đạo đặc khu khôi phục niềm tin kinh doanh đang chùng xuống. "AmCham kêu gọi chính quyền ngăn chặn bất kỳ thiệt hại nào nữa và thể hiện sự lãnh đạo rõ ràng trong việc đáp ứng kỳ vọng của người dân Hong Kong và khôi phục danh tiếng quốc tế của thành phố để quản trị hiệu quả theo khuôn khổ 'một quốc gia, hai chế độ'", Chủ tịch AmCham Tara Joseph nêu.

Paul Chan, quan chức tài chính hàng đầu của thành phố, cho biết hôm Chủ nhật rằng các cuộc biểu tình lớn đã làm tổn thương các thương nhân địa phương và "lo lắng cho tất cả những người đang ở Hong Kong."

"Chúng tôi cho rằng kinh tế quý III sẽ yếu hơn dự báo trước đây vì bất ổn chính trị hiện đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp", Chuyên gia Tommy Wu của Oxford Economics bình luận. Ông cho rằng GDP Hong Kong tăng dưới 1% trong năm nay, so với mức 3% vào năm 2018.

Phiên An (theo CNN)