Giống mít quý của lão nông miền Tây / 2 triệu đồng một chậu bưởi cảnh đón Tết

Cuối Thu đầu Đông là thời điểm cúc họa mi nở rộ, những vườn hoa nổi tiếng tại Hà Nội như Nhật Tân, Tây Tựu đã bung nở. Người nông dân đang hối hả thu hoạch cúc họa mi để mang đổ buôn cho các thương lái.

Đây là loài hoa đã và đang khiến người nông dân ăn mừng bởi năm nay cúc được mùa, được giá. Để hoa ra đúng độ, người dân bắt đầu ươm mầm từ tháng 5 Âm lịch. Đến tháng 10 âm lịch, khi tiết trời se lạnh cũng là lúc hoa bung nở.

Cúc họa mi được mùa, được giá.

Cúc họa mi tại Nhật Tân được trồng theo 2 phương thức là trồng xen canh với đào và trồng luống riêng. Những ruộng cúc chạy dài đến sát bờ sông Hồng cả trăm mét hứa hẹn nông dân sẽ thu về cả trăm triệu đồng.

Chị Nguyệt (một hộ trồng cúc họa mi ở Nhật Tân) cho biết: "Năm nay, cúc nở muộn hơn khoảng 1 tuần so với mọi năm vì nắng nóng kéo dài, rét muộn. Tuy nhiên, thời tiết năm nay thuận lợi nên cúc họa mi ra nhiều nhánh, bung nhiều hoa, sản lượng cúc cũng tăng hơn và đẹp hơn".

"Năm nay giá hoa tăng hơn so với năm ngoái, một bó hoa lớn ước chừng khoảng 40 bó nhỏ, mỗi bó nhỏ đổ buôn cho các thường lái từ 40.000 – 50.000 đồng. Với khoảng gần 1ha, năm nay thu về gần trăm triệu”, chị Nguyệt cho biết thêm

Ngoài việc bán hoa, vài năm gần đây người dân có thêm thu nhập nhờ dịch vụ chụp ảnh trong vườn nở rộ. Mỗi nhà vườn thu trung bình 20.000 đồng một người cho một lần vào chụp ảnh.

Nhiều gia đình đổi đời nhờ trồng hoa này.

So với mọi năm, cúc họa mi năm nay nở muộn hơn khoảng 1 tuần do thời tiết nắng nhiều nhưng chính điều này đã khiến bông cúc bung to hơn, đẹp hơn và được giá hơn.

Hiện nay, hoa đang rộ, mỗi ngày, chị Quyên cắt khoảng 30 bó lớn để bán cho thương lái, cắt đến đâu, bán hết đến đó. Nhiều thương lái phải đặt trước mới có hàng. Cúc họa mi thường chỉ nở rộ trong vòng 10 ngày rồi tàn nên người dân Nhật Tân cố gắng thu hoạch nhanh để bán. Đa phần, người dân trồng hoa tại Nhật Tân thường trồng xen kẽ cúc họa mi cạnh những luống hoa đào thẳng tắp để tận dụng đất trống. Một số người cũng tận dụng thời gian rảnh và công sức đưa cúc về nhà, phân loại, bó nhỏ đi bán lẻ sẽ thu về số tiền nhiều hơn. Loài hoa nhỏ bé, trắng muốt này lại có nét mộc mạc, tinh khôi, quyến rũ rất riêng của mùa đông Hà Nội.

