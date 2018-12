Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa bàn giao hai chiếc xe E 200 thế hệ mới cho khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô, Huế. Lô xe mới này sẽ được sự dụng vào dịch vụ đưa đón, thêm nhiều tiện ích cho du khách tại đây.

Ông Gavin Herholdt - Giám đốc Điều hành Laguna Lăng Cô cho biết bên cạnh tiếp nhận xe E 200, khu nghỉ dưỡng cũng vừa được cấp phép kinh doanh casino sau 5 năm hoạt động.

"Đây là những bước tiến mới trong quá trình phát triển của chúng tôi, hướng đến mục tiêu mang lại những trải nghiệm đẳng cấp và trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp được yêu thích tại Việt Nam", ông Gavin Herholdt chia sẻ.

Theo đại diện MBV, E-Class là mẫu xe có thiết kế nội thất đẹp mắt, chất liệu cao cấp, khả năng vận hành hiệu quả. Dòng xe hế hệ mới E 200 đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu (Euro Ncap) ở tất cả hạng mục. Xe như hỗ trợ tính năng đỗ tự động Parking Pilot tích hợp camera lùi hoặc camera 360, Attetion Assist, Esp Curve Dynamic Assist, Crosswind Assist. Phanh tay điều khiển điện có chức năng nhả phanh thông minh. E 200 hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist) cùng 9 túi khí an toàn, hệ thống đèn LED toàn phần thông minh.

Bàn giao hai chiếc xe Mercedes-Benz dòng E-class để đưa đón khách tại khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô.

Với diện tích rộng 280ha, khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô tọa lạc kề bên vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh biển đẹp của thế giới. Nơi đây bao bọc bởi nhánh núi Trường Sơn hùng vĩ và bờ biển dài 3 km tại khu kinh tế Chân Mây hướng biển Đông, bãi biển nguyên sơ, giá trị văn hóa bản địa cùng khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và gần các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Laguna Lăng Cô đang vận hành hai khách sạn năm sao mang thương hiệu Banyan Tree và Angsana, một sân golf 18 hố 71 par chuẩn quốc tế thiết kế bởi ông Nick Faldo, nhà vô địch sáu lần đoạt giải golf danh giá thế giới Major Championship. Chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp có tiện ích hội nghị, sự kiện và các hoạt động giải trí thể thao.

Vừa kỷ niệm 5 năm hoạt động, khu nghỉ dưỡng đang thực hiện kế hoạch mở rộng dự án, tiến đến giai đoạn phát triển thứ hai, từ năm 2018-2022, tăng vốn đầu tư từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD.

Bên cạnh đó, trung tâm giải trí vận hành casino với 200 bàn chia bài và 2.000 máy trò chơi điện tử có thưởng sẽ xây dựng trên khu đất hiện hữu.

Bảo An