Quận Long Biên số lượng dự án bất động sản cao cấp chưa tương xứng với vị trí và hạ tầng khu vực.

Theo các chuyên gia, các dòng sản phẩm căn hộ chung cư tại khu vực Long Biên chưa thực sự đa dạng, chủ yếu là phân khúc nhà tái định cư, thu nhập thấp, bình dân. Trong bối cảnh đời sống của người dân ngày một nâng cao, đòi hỏi về không gian sống chất lượng trở nên tất yếu.

Thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, MIK Group, Him Lam... đầu tư các dự án nhà ở, căn hộ cao cấp chất lượng cao tại Long Biên. Đây được xem là mảnh ghép cho hệ sinh thái khu vực đa dạng, tương xứng với hạ tầng khu vực.

Cầu vượt nút giao Long Biên, nối cầu Đông Trù với quốc lộ 5. Ảnh: Bá Đô.

Ngoài ra, khu vực Long Biên cũng là điểm dừng chân của nhiều tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới như AEON - một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản; Vincom Plaza, đến Big C, Savico Mega mall...

Mặt khác, với quỹ đất rộng lớn, được khai thác, quy hoạch bài bản ngay từ những bước đầu tiên, hạ tầng khu vực phía Long Biên nói riêng, phía Đông của Hà Nội nói chung được nhiều chuyên gia đánh giá cao về kết nối. Từ đây có thể dễ dàng di chuyển vào các quận nội đô như Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa... Với hệ thống cầu đường rộng rãi, khu vực này giảm thiểu được tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Trung tâm thương mại AEON - một trong những điểm nhấn tiện ích ngoại khu của Long Biên.

Vị trí đẹp, thuận tiện giao thông, khu vực này cũng trở thành nơi an cư của giới tinh hoa. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày một khan hiếm, những dự án chung cư chất lượng cao, đồng bộ tiện ích hiện đại tại đây sẽ dễ dàng thu hút cư dân.

"Trong khi các quận nội thành đang trở nên đông đúc hơn, nguồn cung nhà ở dự kiến sẽ chuyển dịch ra xa dần bán kính 10 km từ khu vực trung tâm hiện hữu. Các dự án khu đô thị sẽ tập trung nguồn cung chính mang lại tiện ích đồng bộ và các sản phẩm đa dạng", báo cáo quý II/2019 thị trường Hà Nội của CBRE nhận định,

Đánh giá về triển vọng phát triển tại khu Đông, giới chuyên gia cho rằng thị trường sẽ đón nhận thêm các sản phẩm căn hộ cao cấp thời gian tới. Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội là một trong số chủ đầu tư định hướng vào phân khúc này với dự án chung cư cao tầng - khu đô thị mới Sài Đồng, tên thương mại là Le Grand Jardin.

Dự án thuộc phường Sài Đồng. Cư dân chỉ mất 5 phút để di chuyển đến các trung tâm vui chơi giải trí lớn như Aeon Mall, BigC Long Biên, Vincom Plaza Long Biên, Savico Megamall, 10 phút để di chuyển tới bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Xô và bệnh viện Vinmec.

Trong vòng bán kính 500m quanh dự án có gần 10 trường học từ các cấp mầm non đến các trường trung học nổi tiếng như Trường liên cấp Vinschool, Trường quốc tế Anh Việt liên cấp BVIS, Trường quốc tế Anh Việt liên cấp BVIS, Trường mầm non Phúc Đồng, Trường mầm non Sao Xanh, Trường mầm non Hoa Sữa, Trường mầm non, Trường tiểu học Phúc Đồng, Trường tiểu học Sài Đồng, Trường trung học công.

Le Grand Jardin được chủ đầu tư kỳ vọng định vị một phong cách sống chất lượng, phong phú từ tiện ích nội khu cho đến ngoại khu. Dự án sẽ ra mắt vào trong tháng 9 này.

Phong Vân