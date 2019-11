Sun Grand City New An Thoi quy hoạch ô bàn cờ giúp nhà nào cũng sở hữu mặt tiền, giao thông thuận lợi, du khách dễ dàng khám phá, trải nghiệm.

Ưu thế của quy hoạch ô bàn cờ

Theo khảo sát của một website chuyên về bất động sản trực tuyến, 5 tuyến phố có giá đất dẫn đầu Hà Nội đều thuộc quận Hoàn Kiếm, nhất là các tuyến phố quanh Hồ Gươm như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bảo Khánh, Hàng Hành...

Giá trị của khu vực này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có vị trí trung tâm đắc địa, tập trung đủ mọi dịch vụ, hàng hóa, giao thương sầm uất. Sở hữu bất động sản tại đây còn góp phần định hình thương hiệu cá nhân của gia chủ. Đời sống tinh thần cũng được bồi đắp nhờ sát cạnh những công trình, danh thắng nổi tiếng của Hà Nội như Hồ Gươm, phố cổ, đi bộ, trung tâm mua sắm hiện đại... Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên đặc trưng quy hoạch phố cổ là những tuyến phố ô bàn cờ, giúp hạn chế ách tắc giao thông, góp phần giúp đi lại thuận tiện.

Phố cổ Hà Nội.

Mô hình quy hoạch ô bàn cờ có từ lâu và được áp dụng tại nhiều đô thị nổitiếng trên thế giới, góp phần giải quyết nhiều vấn đề về giao thông, tạo cảnh quan đẹp mắt, đem lại hiệu quả kinh tế và phát triển bền bững. Kết cấu hình học của quy hoạch bàn cờ giúp cho mọi con đường thông nhau thay vì các tuyến phố quanh co với nhiều ngõ cụt. Hình chữ nhật của các lô đất khi được quy hoạch theo ô bàn cờ giúp tạo ra tổ hợp nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong cùng một khu đô thị. Với nhiều lợi ích vượt trội, mô hình quy hoạch này đã được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Italy, Nhật Bản, Singapore...

Đô thị ô bàn cờ Sun Grand City New An Thoi

Gần đây, dự án khu đô thị Sun Grand City New An Thoi tiên phong áp dụng quy hoạch ô bàn cờ tại đảo Ngọc Phú Quốc. Với sự tăng tốc mạnh về du lịch, mỗi năm đón hơn 4 triệu lượt khách, tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch vài chục phần trăm mỗi năm, cộng với tốc độ gia tăng dân số 26%, cao gấp 3,5 lần Hà Nội, Phú Quốc được cho là cần những khu đô thị quy hoạch ô bàn cờ để đảm bảo phát triển lâu dài, bền vững.

Nằm trong hệ sinh thái "tỷ đô" ở Nam đảo, Sun Grand City New An Thoi là dự án khu đô thị đảo kiểu mẫu đầu tiên của Phú Quốc. Quy hoạch ô bàn cờ tạo nên những khối nhà liền kề chạy dọc theo các con đường song song cắt nhau. Do đó, bất cứ một căn nhà nào cũng sở hữu mặt tiền để kinh doanh. Nhờ mô hình ô bàn cờ, giao thông tại đây thuận lợi, giúp du khách dễ dàng di chuyển đến mọi con phố trong khu đô thị để khám phá, trải nghiệm.

Phối cảnh Sun Grand City New An Thoi được quy hoạch theo mô hình bàn cờ.

Không chỉ chú trọng về quy hoạch, dự án còn đem lại cuộc sống gần gũi với môi trường sinh thái đầy đủ tiện nghi cho cư dân. Xen kẽ giữa các khối nhà là 4 công viên trải nghiệm vừa là không gian dạo chơi cho cư dân, vừa là nơi thu hút khách du lịch. Công viên Limoni được vị như vườn cây trái giữa không gian thiết kế phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng. Những bức tượng đậm nét Italy đan cài giữa quảng trường và công viên Seta. Công viên Pino lại là vườn thông cao vút dẫn lối tới dự án Sun Premier Village Primavera ở ga đi cáp treo Hòn Thơm. Ngoài ra còn có công viên Riva với không gian xanh mát của cây cối và thảm cỏ bên mặt hồ trong lành.

Không xanh được ưu tiên trong khu đô thị.

Quy hoạch bài bản, kiểu mẫu của khu đô thị đảo càng được đánh giá cao khi Phú Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành thành phố biển đảo. Xa hơn, khi Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế như định hướng, thì khu đô thị có vị trí, quy hoạch đắc địa như Sun Grand City New An Thoi sẽ gia tăng giá trị theo thời gian.

Với vị trí thuận lợi nằm trên đại lộ An Thới - Cửa Lấp, nơi "cửa ngõ" dẫn vào hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng Nam đảo, chủ nhân các căn nhà phố thương mại Sun Grand City New An Thoi có thể thỏa sức phát triển kinh doanh nhà hàng, bar, spa, trung tâm thương mại mini, cửa hàng tiện lợi, shop thời trang...

Minh Anh