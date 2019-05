Trung tâm thương mại có quy mô 8 tầng, diện tích đất 2,8ha tại phân khu Hưng Ngân Phát, dự kiến hoàn thành giai đoạn một vào cuối năm 2020.

Chủ đầu tư dự án Cát Tường Phú Hưng vừa khởi công xây dựng khu trung tâm thương mại Ngân Phát quy mô 8 tầng trên diện tích đất 2,8ha trong phân khu Hưng Ngân Phát, một trong những phân khu nổi bật tại dự án.

Dự kiến, giai đoạn một của trung tâm thương mại sẽ vận hành vào quý IV/2020. Theo đánh giá của chủ đầu tư, sự kiện động thổ Ngân Phát là yếu tố gia tăng giá trị cho dự án Cát Tường Phú Hưng.

Phối cảnh trung tâm thương mại Ngân Phát.

Cuối năm 2018, thị trường Tập đoàn Địa ốc Cát Tường giới thiệu tới thị trường Bình Phước dự án quy mô 92,7ha mang tên Cát Tường Phú Hưng. Chủ đầu tư lựa chọn phong cách châu Âu sang trọng và hiện đại trong từng thiết kế.

"Không gian sống hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên tươi mát của dự án đã nhanh chóng giúp Địa ốc Cát Tường kiến tạo nên cuộc sống đẳng cấp trong đô thị Bình Phước", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Cát Tường Phú Hưng hướng đến mô hình một đô thị phức hợp, đa chức năng phù hợp với nhu cầu và mức sống ngày càng cao của người dân địa phương. Đây cũng là dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan lớn tại khu vực khi được tích hợp đến 18 tiện ích nội khu đa dạng.

Khu trung tâm thương mại Ngân Phát vừa được chủ đầu tư động thổ.

Theo đánh giá của các chuyên gia, lý do Cát Tường Phú Hưng được khách hàng đón nhận nhờ những khác biệt về vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ, cùng hệ thống tiện ích nội khu mới lạ, phong phú.

Khu đô thị phức hợp Cát Tường Phú Hưng tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Đồng Xoài. Dự án kết nối giao thông liên vùng giữa Tây Nguyên, Bình Phước với TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành trọng điểm phía Nam. Lợi thế vị trí mang lại cho dự án nhiều tiềm năng sinh lời khi hạ tầng giao thông ngày càng động bộ.

Cùng với đó, hệ thống 18 tiện ích hiện đại, tích hợp như: hệ thống giáo dục mầm non Thiên Thần Nhỏ, tiểu học Nhân Văn hay công viên thế giới điện ảnh The Angel, thế giới di sản kiến trúc The Destina, quảng trường Ánh Sáng, đại lộ Danh nhân, trung tâm thương mại Ngân Phát & Thiên Kim, khu thể dục thể thao,...cũng là những điểm nhấn nổi bật của dự án.

Trong hai sự kiện mở bán dự án vào đầu năm, chủ đầu tư tiết lộ, toàn bộ sản phẩm đất nền được chào bán đều giao dịch thành công. "Trước bối cảnh quỹ đất tại TP HCM và một số tỉnh giáp ranh ngày càng thu hẹp thì những dự án có vị trí đẹp, thiết kế quy hoạch, tiện ích được chú trọng đầu tư, pháp lý minh bạch sẽ thu hút khách hàng", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng thu hút đông đảo khách hàng.

Hiện tại, tập đoàn Địa ốc Cát Tường tiếp tục mở bán dự án đợt 3 với mức giá chỉ từ 827 triệu đồng một nền, thanh toán linh hoạt trong 24 tháng không lãi suất, chỉ cần thanh toán trước 50%. Ngoài ra, khách hàng giao dịch thành công sẽ nhận những ưu đãi hấp dẫn cùng cơ hội sở hữu quà tặng giá trị, tổng giải thưởng hơn 6,5 tỷ đồng.

Thành Dương