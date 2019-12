TP HCM Biệt thự Holm Residences tuân thủ phong cách Bắc Âu với gam màu sáng, bài trí tối giản, bật lên vẻ sang trọng cho không gian sống ven sông.

Trong khi TP HCM có hệ thống kênh rạch len lỏi chằng chịt, số lượng những dự án biệt thự, nhà phố tận dụng được lợi thế này không nhiều, nhất là ở khu vực trung tâm. Với điều kiện quỹ đất hạn chế, các chủ đầu tư thường lựa chọn phát triển căn hộ nhằm tối ưu lợi nhuận. Điều này đặt ra bài toán lớn trong việc vừa phát triển dự án, vừa đảm bảo không gian xanh và môi trường sống chất lượng cao cho cư dân thành thị.

Trong phân khúc cao cấp, chủ đầu tư Sapphire giải bài toán trên bằng khu biệt thự Holm Residences tại bán đảo Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Thừa hưởng quỹ đất ven sông Sài Gòn, doanh nghiệp đã triển khai số lượng hạn chế chỉ 28 căn biệt thự theo mô hình khép kín. Yếu tố thẩm mỹ và không gian xanh được đặt lên hàng đầu trong một không gian sống đậm chất Bắc Âu.

Thiết kế Bắc Âu thời thượng

Mỗi căn biệt thự tại Holm là một công trình kiến trúc được trau chuốt trong từng đường nét. Lấy cảm hứng từ kiến trúc Bắc Âu - Scandivania, Holm thiết kế theo phong cách thanh lịch dựa trên triết lý sống tối giản "Less is More". Ba đặc điểm nổi bật của phong cách này là đơn giản trong thiết kế, tinh tế trong cảm giác và tiện nghi khi sử dụng. Sự pha trộn hợp lý của những yếu tố trên mang đến vẻ sang trọng mực thước và nhã nhặn cho khu biệt thự.

Holm Residences tuân thủ phong cách kiến trúc Bắc Âu với gam màu sáng, sử dụng vật liệu đá, gỗ, chú trọng thiết kế tối giản.

Đặc trưng của phong cách Bắc Âu là những gam màu sáng, nền nã như màu trắng, xám, ghi... nhằm gia tăng ánh sáng cho không gian. Lối thiết kế này cũng ưa thích các vật liệu thô mộc tự nhiên như đá, gỗ và những tấm rèm mỏng kết hợp hài hòa và có chừng mực để vừa tạo điểm nhấn, vừa giữ cho không gian luôn ấm áp với ánh sáng chan hòa.

"Để tạo nên một ngôi nhà mang phong cách Bắc Âu, hãy để ánh sáng tự nhiên tràn vào căn phòng thay vì sử dụng quá nhiều đèn và những vách ngăn chắn sáng. Một không gian thư thái, tự do là khoảng không gian rộng mở hoà hợp với thiên nhiên, cây cối và sông nước", đại diện chủ đầu tư Sapphire nói.

Khu biệt thự sử dụng đá marble trắng nhập khẩu trong thiết kế nhà bếp nhằm tăng tính hiện đại cho tổng thể. Đá marble cũng là vật liệu phổ biến trong kiến trúc Bắc Âu và là một trong số các vật liệu truyền cảm hứng sáng tạo trong kiến trúc.

Tỷ lệ giữa trần, tường và đồ nội thất cũng đảm bảo cân bằng. Các không gian trong biệt thự được phân tách một cách tương đối bằng độ cao, bậc thềm hoặc màu sơn, vừa riêng tư vừa kết nối.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư khu biệt thự còn chú trọng lựa chọn và phối hợp các yếu tố: gồm màu sơn, chất liệu bề mặt, đồ nội thất và chất liệu nội thất, họa tiết và đồ trang trí, ánh sáng, tỷ lệ không gian... Trên nền không gian chan hòa ánh sáng tự nhiên, các chi tiết hoa văn cầu kỳ được lược bỏ, nhường chỗ cho những đồ dùng nội thất tối ưu công năng và thiết kế tối giản, phù hợp với khuynh hướng sống tiết chế vật chất, tối ưu tinh thần.

Holm tối ưu tầm nhìn và không gian thoáng đãng bằng thiết kế hiện đại, phân tách hợp lý giữa không gian chung và riêng.

"Sống sang" giữa thiên nhiên

Biệt thự có sân vườn trước và sau, bên kia hàng rào cây xanh là công viên ven sông dài hàng trăm mét với lối đi bộ lát đá. Từ đây cư dân có thể hướng tầm nhìn sang quận 1 hay Bình Thạnh nhấp nhô các tòa nhà chọc trời. Không gian xanh rộng lớn, trong lành ngay trong môi trường sống như Holm Residences đang được xem là một trong những chỉ báo cho lối sống sang trọng hiện đại.

Ông David Bedingfield - Đồng giám đốc Sapphire JSC cho biết, khi sở hữu mảnh đất đẹp ven sông, gần gũi với cây cối và sông nước, thay vì chọn xây chung cư cao tầng để tăng lợi nhuận, doanh nghiệp đã dành mảnh đất rộng 2,7ha này chỉ để xây 28 căn biệt thự.

"Chúng tôi muốn Holm trở thành sản phẩm đắt giá hiếm hoi sở hữu giá trị bền vững và là tổ ấm đích thực cho cư dân", ông David Bedingfield nói.

Theo tôn chỉ tối ưu không gian xanh, biệt thự Holm thiết kế khéo léo và tỉ mỉ để mỗi căn đều là phiên bản độc lập, không bị che sáng và chắn gió. Dù là biệt thự hướng sông, biệt thự sân vườn hay biệt thự hồ bơi thì Holm đều dành một phần diện tích rộng lớn để tối ưu không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Holm mang đến cuộc sống thư thái gần gũi với thiên nhiên, sông nước.

Tọa lạc trên bán đảo Thảo Điền, mỗi biệt thự Holm được ví như một "ốc đảo" thanh bình, tinh tế và sang trọng. Với diện tích ở lên đến 600m2, các biệt thự ven sông sở hữu không gian riêng tư, biệt lập. Hiện khu biệt thự chỉ còn hai căn hướng sông trên tổng 28 căn của cả dự án. Bàn giao nhà hoàn thiện đi kèm sổ hồng.

Minh Anh