Khối ngoại bán ròng 92 triệu cổ phiếu trong năm 2019, nhưng tính về giá trị lại mua ròng 7.300 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc năm 2019 ở mức gần 961 điểm, tăng gần 7% so với mở cửa phiên giao dịch đầu năm. Thị trường tăng điểm nhưng chủ yếu do đợt giảm mạnh cuối năm 2018, trong khi đó, xu hướng chính là trạng thái giằng co quanh ngưỡng 1.000 điểm.

Trong năm 2019, khối ngoại tiếp tục đóng góp quan trọng vào diễn biến của chỉ số. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên sàn HoSE và thị trường UPCoM, nhưng bán ròng trên sàn HNX. Tổng cả năm, khối ngoại mua vào 4,4 tỷ cổ phiếu, trị giá 175.031 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 4,5 tỷ cổ phiếu, trị giá 167.731 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 92 triệu cổ phiếu, nhưng tính về giá trị là mua ròng 7.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giao dịch mua ròng khối lượng lớn chủ yếu là thỏa thuận tại những mã bluechip, trong khi giao dịch khớp lệnh giữ trạng thái bán ròng.

Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng năm thứ ba liên tiếp với giá trị 6.700 tỷ đồng, giảm gần 85% so với năm 2018. VIC là mã được mua ròng nhiều nhất với 5.300 tỷ đồng. Đứng thứ hai là chứng chỉ quỹ ETF nội E1VFVN30 với giá trị đạt 2.430 tỷ đồng. Những cổ phiếu khác được mua ròng trên nghìn tỷ đồng gồm PLX, VCB, MSN và VRE.

Ở chiều ngược lại, VJC là mã cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị ròng gần 2.500 tỷ đồng. VHM bị bán ròng gần 1.500 tỷ, trong khi VNM và HDB cũng bị bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Trái ngược với sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên HNX năm thứ ba liên tiếp với giá trị gần 800 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với năm 2018. Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 1.400 tỷ đồng.

Minh Sơn