TP HCM Các thương hiệu quốc tế quản lý 62% số phòng khách sạn sắp đưa vào hoạt động.

Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường kinh doanh khách sạn tại TP HCM trong quý III với sự chiếm lĩnh thị phần của các nhà quản lý bất động sản nước ngoài.

Có đến 62% trong số 5.000 phòng sắp khai trương tại TP HCM dự kiến được quản lý bởi các đơn vị tên tuổi như Hilton Saigon (350 phòng), Mandarin Oriental Saigon (228 phòng) và Holiday Inn & Suite Saigon High Tech (300 phòng).

Một số khách sạn 3 sao có vị trí đắc địa tại Sài Gòn cũng đã được chuỗi thương hiệu khách sạn mua lại như De Charm Saigon, Aristo and The Odys và đang trong quá trình cải tạo và nâng cấp. Sau năm 2019, khi các khách sạn này sẽ được hoàn thiện và cạnh tranh trong phân khúc trung cấp.

Hiện nguồn cung khách sạn cũ lẫn mới toàn thị trường TP HCM đạt khoảng 16.200 phòng. Khách sạn Holiday Inn & Suites Saigon Airport tọa lạc ở quận Tân Bình khai trương với 350 phòng nhưng nguồn cung không đổi so với quý trước do có 253 phòng 5 sao tạm ngưng hoạt động và 157 phòng 3 sao ở quận 1 đóng cửa.

Thị trường khách sạn TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Hàng loạt thay đổi của thị trường khách sạn TP HCM trong quý III đều đến từ những dự án cao cấp. Các khách sạn truyền thống như Caravelle, New World and Renaissance đang tân trang và nâng cấp, có thể mất hơn một năm mới hoàn thành.

Theo Sở Du lịch TP HCM, cả thành phố thu hút hơn 6,2 triệu lượt khách nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2019, tăng 14% so với năm trước. Lượng du khách đến thành phố cao hơn 3% so với trung bình cả nước, cho thấy nhu cầu phòng khách sạn vẫn đang trên đà tăng.

Giá thuê trung bình toàn thị trường đạt 83 USD một phòng một đêm, tăng 3% so với quý trước và 4% so với năm ngoái. Đây cũng là giá thuê phòng cao nhất kể từ quý III/2015. Nguyên nhân giá phòng toàn thị trường lập đỉnh là do giá trung bình ở phân khúc 5 sao tăng mạnh trong quý vừa qua.

Mặc dù phải cạnh tranh với các điểm đến mới nổi khác có cùng lợi thế sân bay quốc tế, các khách sạn 5 sao ở TP HCM không giảm giá phòng, thay vào đó, chiến lược hút khách được áp dụng phổ biến là cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở vật chất.

Savills Việt Nam dự báo, thị trường du lịch và hệ sinh thái bất động sản phục vụ ngành này tại TP HCM đang thu hút sự quan tâm của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Các đại gia trong ngành quản lý bất động sản quốc tế có xu hướng tăng tốc đổ bộ vào thành phố để tìm kiếm cơ hội gia nhập thị trường với tần suất ngày càng dày hơn.

Vũ Lê