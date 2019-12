Chủ đầu tư chiết khấu ưu đãi 8%, bốc thăm trúng thưởng và tặng quà đến 45 triệu đồng cho khách hàng thanh toán sớm.

Theo chủ đầu tư dự án Ruby City CT3 (Long Biên, Hà Nội) nhu cầu mua căn hộ có xu hướng tăng dần vào cuối năm. Bởi thời điểm này, người mua sẽ rủng rỉnh hơn về tiền bạc nhờ khoản tiền thưởng, tích lũy, đầu tư thường được tất toán.

Các chủ đầu tư cũng tung ra nhiều ưu đãi trong thời gian này để khuyến khích người mua xuống tiền. Ngoài ra, những căn hộ trong giai đoạn bàn giao cuối năm luôn tạo sức hút lớn bởi khách hàng được tận mắt ngắm nhìn cảnh vật nội khu, các tiện ích, cách thiết kế không gian, trực tiếp trải nghiệm căn hộ thực tế.

Anh Nguyễn Văn Chung (Bắc Ninh), cho biết gia đình sắp có thêm bé thứ 2 nên nóng lòng muốn mua nhà mới để không gian sống rộng rãi hơn. Hơn nữa, sau khi sinh con, gia đình cũng sẽ thuê thêm người giúp việc. Vì vậy, một căn hộ ở ngay, có 2-3 phòng ngủ để gia đình quần tụ đón Tết ngay là điều cả hai vợ chồng đang mong mỏi.

Chị Phạm Hiền, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cũng bày tỏ nhu cầu muốn mua một căn hộ bàn giao trước Tết. Chị tìm kiếm dự án có quy hoạch đồng bộ, nằm ở vị trí thuận tiện đi lại, có tiện ích đầy đủ, quan trọng nhất là bàn giao sớm để có thể cùng gia đình về ở trước Tết.

Dự án Ruby City CT3 tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

"Với dự án Ruby City CT3 chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và bàn giao trước dịp Tết 2020. Nhờ đó dự án thu hút một lượng lớn khách hàng là những gia đình trẻ có thu nhập vừa phải, mong muốn được sớm an cư lạc nghiệp", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Vị này cho biết, lúc này khách đặt mua căn hộ Ruby City CT3 không chỉ có cơ hội nhận nhà ở ngay mà còn được hưởng gói quà tặng hấp dẫn với chiết khấu lên đến 8% giá trị căn hộ. Ưu đãi được trừ trực tiếp vào hợp đồng mua bán và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên đặt mua thành công căn hộ tại dự án trong khoảng thời gian từ 1/12/2019 đến hết 12/1/2020. Ngoài ra, người mua còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, quà tặng lên đến 45 triệu đồng.

"Đây là thời điểm tốt để khách hàng chớp cơ hội lựa chọn căn hộ ưng ý, đồng thời được hưởng chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư", đại diện dự án nhấn mạnh.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Thăng Long - Việt Nam là chủ đầu tư dự án Ruby City City CT3. Đơn vị đang nỗ lực hoàn tất các hạng mục để có thể bàn giao nhà trước Tết, mang đến niềm vui có một tổ ấm khang trang, không khí ấm áp trước thềm năm mới cho khách hàng.

Nội thất bên trong một căn hộ mẫu Ruby City.

"Ngày 12/1/2020 tới, chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ là minh chứng cho sự cam kết chặt chẽ về tiến độ hoàn thành dự án cũng như chất lượng công trình", đại diện chủ đầu tư Thăng Long - Việt Nam nói.

Không chỉ ghi điểm bởi tiến độ thi công, bàn giao và chính sách hấp dẫn, dự án Ruby City CT3 còn được khách hàng đánh giá cao về vị trí cùng hệ thống tiện ích đa dạng. Dự án sở hữu khu mua sắm Vinmart, bể bơi rộng 500m2, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, an ninh 24/7. Ruby City CT3 có giá bán thấp nhất từ 900 triệu đồng cho căn 2 phòng ngủ, phù hợp với các gia đình trẻ muốn tìm chốn "an cư, lạc nghiệp" phía Đông Hà Nội.

