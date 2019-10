​Khu phức hợp Logistics ITL-ICD Tân Cảng Sóng Thần được quản lý bởi hệ thống quản lý hiện đại và có vị trí chiến lược.

Với những tiềm năng về vận hành, máy móc, vị trí, cùng với quy mô 50.000m2, khu phức hợp Logistics ITL-ICD Tân Cảng Sóng Thần có khả năng kết nối với các khu công nghiệp năng động của miền Nam như VSIP 1, VSIP 2...

Bên cạnh đó, khu phức hợp được kết nối với hệ thống các cảng biển Cát Lái, Bình Dương, Đồng Nai, tạo lợi thế để giúp tối đa hóa hai chiều vận tải container từ cảng biển khu vực TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai, đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa.

Khu phức hợp Logistics ITL-ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Ngoài ra, khu phức hợp sở hữu các loại hình Warehousing (kho) phức hợp đa dạng như: Kho thường (Distribution Center Warehouse), Kho Ngoại quan (Bonded Warehouse - BWH), Kho đóng hàng lẻ (CFS Warehouse) với quy mô lớn và các trang thiết bị hiện đại như kệ 7 tầng, cửa tự động cùng với đội ngũ nhân sự quản lý có kinh nghiệm. Các kho này được áp dụng hệ thống công nghệ thông tin Warehouse Management System (WMS) trong hệ thống quản lý kho.

Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Logistics Việt Nam như ITL và ICD Tân Cảng Sóng Thần có lợi thế sở hữu phần lớn kho bãi và nắm bắt được thị trường, văn hóa bản địa hơn doanh nghiệp nước ngoài. Hầu hết các kho bãi được khai thác tại cảng biển vì giao thông thuận tiện. Tuy nhiên, một số cảng biển ở đây có không gian giới hạn nên diện tích kho bãi ít có khả năng mở rộng.

Khu phức hợp Logistics ITL-ICD Tân Cảng Sóng Thần nằm trong cảng ICD Tân Cảng Sóng Thần. Không chỉ là bộ phận hậu cần kéo dài của cảng biển, khu vực này còn gánh vác một phần không nhỏ khối lượng nhu cầu dịch vụ Logistics trong chuỗi cung ứng hàng hóa trong và ngoài nước.

Nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của ITL trong lĩnh vực Logistics Việt Nam nói chung và đóng góp, khai thác và phát triển chuỗi cung ứng và giải phải pháp Logistics tích hợp tại Bình Dương nói riêng, ITL đang cung ứng các dịch vụ đa dạng về kho phức hợp. Ngoài các dịch vụ cơ bản như lưu trữ và quản lý tồn kho hàng hóa, đơn vị còn cung cấp Logistics tích hợp như: Quản lý PO (Purchasing Order management), tối ưu hóa diện tích lưu trữ hàng hóa với các trang thiết bị hiện đại, quản lý đơn đặt hàng SO (Sales Order) và phân phối hàng hóa. Các dịch vụ đi kèm khác như Pick and Pack, dán nhãn (Labelling) và Dịch vụ VAS (Value added service).

ITL có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng về kho bãi với quy mô hơn 50.000m2

Đại diện ITL nhận định: "Trong xu thế phát triển của Logistics hiện nay, miếng bánh thị trường Logistics Việt Nam đang dần vào hết tay doanh nghiệp nước ngoài. Sự ra đời của Khu phức hợp Logistics ITL-ICD Tân Cảng Sóng Thần với các dịch vụ Logistics tích hợp sẽ tạo ra các ưu thế về chuỗi giá trị cung ứng mới, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước đối với các doanh nghiệp nước ngoài".

Trong 20 năm qua, ITL là doanh nghiệp Logistics tư nhân tại Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc về hạ tầng vận tải và giải pháp Logistics tích hợp trong chuỗi giá trị. Đơn vị cũng liên tục thay đổi công nghệ và đẩy mạnh hợp tác, kết nối với các đơn vị hàng đầu trong ngành Logistics.

ITL cung cấp các dịch vụ Logistics tích hợp như vận chuyển đường bộ (Road Transportation), hàng không (Air Freight) đường biển (Sea Freight), đường sắt (Railway), vận chuyển đa phương thức cho đến các dịch vụ hậu cần kho bãi (Warehousing)...

(Nguồn: ITL)